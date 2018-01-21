مدعی عام طهران: اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمی اعمال الشغب الاخیرة

طهران / 20 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اعلن مدعی المحاكم العامة والثوریة فی طهران عباس جعفری دولت آبادی عن اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمی اعمال الشغب الاخیرة بطهران.

وقال جعفری دولت آبادی فی تصریح له الیوم السبت خلال ملتقي 'مكافحة الافات الاجتماعیة وتوفیر الامن العام' المنعقد بطهران، حول اجراءات نیابة طهران فی البت بملفات اعمال الشغب الاخیرة، انه تم لغایة الان اصدار 54 لائحة اتهام وانخفض عدد المعتقلین الي اقل من 20 شخصا حیث سیجری اتخاذ القرار بشانهم خلال الاسبوع الجاری.
وفی جانب اخر من تصریحه اكد بان احد سبل تنمیة طهران وخفض الافات الاجتماعیة وتعزیز الامن العام یتمثل فی تحسین اجواء العمل وتوفیر فرص العمل.
كما اعلن استعداد نیابة طهران لحمایة الاستثمارات المشروعة وتوفیر الامن الاقتصادی عبر الاجراءات الوقائیة والحیلولة دون اغلاق الوحدات الانتاجیة وقال انه اصدر التوجیهات اللازمة لمسؤولی القضاء فی العاصمة بالعمل ازاء قضایا التسهیلات المصرفیة والفساد الاقتصادی بحیث لا تؤدی الاحكام الي اغلاق المراكز الاقتصادیة.
واعتبر الاستفادة من الطاقات الشعبیة احد السبل الكفیلة بمكافحة الافات الاجتماعیة والحیلولة دونها.
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مدعی عام طهران: اصدار 54 لائحة اتهام بحق متهمی اعمال الشغب الاخیرة

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