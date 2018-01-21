البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

بغداد / 20 كانون الثاني / يناير / ارنا - عقد رئيس الحكومة المحلية لاقليم كردستان نيجرفان البارزاني اليوم السبت مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العاصمة العراقية بغداد، تمحورت حول جملة من القضايا الخلافية بين حكومة الاقليم وحكومة المركز.

وتأتي زيارة البارزاني لبغداد، في ظل خلافات عميقة بين الجانبين، تسبب بها الاستفتاء الذي اجرته سلطات الاقليم في الخامس والعشرين من شهر ايلول-سبتمبر الماضي، حول انفصال الاقليم عن العراق، والذي قوبل برفض داخلي واقليمي ودولي واسع.
وبحسب المصادر القريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، 'ان نيجرفان البارزاني، زار اليوم السبت، العاصمة العراقية علي رأس وفد رفيع المستوي، واجتمع مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بعد اربعة اشهر من انقطاع العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين اربيل وبغداد، اثر اجراء الاستفتاء علي الاستقلال'.
وفيما تطالب الحكومة الاتحادية حكومة الاقليم بألغاء الاستفتاء، قبل الدخول بأي حوار معها، تطالب الاخيرة، بالابقاء علي نسبة 17% المخصصة للاقليم من الموازنة المالية بعد ان قرر مجلس الوزراء الاتحادي تخفيضها الي 12.67%.
وكانت وفود فنية من بغداد واربيل قد تبادلت الزيارات خلال الاسابيع القلائل الماضية، وبحثت قضية ادارة المنافذ الحدودية والمطارات في اربيل والسليمانية، وتدقيق قوائم موظفي الاقليم قبل قيام الحكومة الاتحادية بدفع رواتبهم.
علي صعيد متصل، نقلت وسائل الاعلام المحلية عن القنصلية الإيرانية في أربيل، الي ان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني، ونائبه قوباد الطالباني سيتوجهان يوم غد الاحد علي رأس وفد كردي الي العاصمة الإيرانية، طهران، لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين، وتبادل الاراء بشأن القضايا السياسية المخلتفة.
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البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

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