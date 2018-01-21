فصائل المقاومة تشيد بتصدي المقاومين لقوات الاحتلال الصهيوني في جنين

وأكد قادة من الفصائل الفلسطينية في احاديث منفصلة لمراسلنا علي ضرورة الاستمرار بمقاومة المحتل.

ووجه د اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس التحية لابطال المقاومة في جنين، معتبرا ان ما جري وقبله عملية نابلس تؤكد علي ان خيار المقاومة ما زال هو الخيار الامثل لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني والرد علي قرار ترامب وان المقاومة قادرة علي قلب المعادلة لصالح شعبنا الفلسطيني

وأضاف :' هذه العملية سيكون لها تأثير كبير علي تصعيد الانتفاضة وتصعيد المقاومة بكافة اشكالها وعلي راسها المقاومة المسلحة'.

وحمل رضوان الاحتلال كامل المسؤولية عن كافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية .



** الضفة لن تستكين

وفي ذات السياق قال ابو حسن الشيشنية القيادي في لجان المقاومة الشعبية ان معركة جنين هي معركة نوعية اسطورية بكل مقاومتها وتؤكد أن الفلسطينيين في الضفة يرفضون بشكل كامل كل اشكال الخضوع والاذلال والتنسيق الامني وبالتالي هم ينتفضون ويقامون ويرفضون هذه المعاناة التي يقوم بها العدو الصهيوني تجاه ابناء في الضفة.

وأضاف :' التصدي للاحتلال في جنين يؤكد ان المقاومة بشكل اشكالها سواء بالسكين او بالسلاح او بكل انواع المقاومة رسالة للعدو بأن الضفة هي ضفة القسام والمقاومة ولن تستكين وسيستمر رجالها في المقاومة والتحرير' .

من جانبه أكد هاني ثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ان العملية رسالة واضحة من قبل المقاومة لهذا العدو بأن لا لغة في مواجهة هذا الاحتلال وبقاء الاحتلال والمستوطنين الا المقاومة والمواجهة'.

ودعا الثوابتة حشد كل الطاقات والامكانيات ودعم صمود ومقاومة الشعب في الضفة والقدس حتي يتسني مواجهة هذه الهجمة الصهيونية علي الأرض الفلسطينية .

ونجح رجال المقاومة الفلسطينية في التصدي للوحدات الخاصة الصهيونية واصابة اثنين من افرادها بجراح فيما استشهد مقاوم فلسطيني ونحج المطلوب الاساسي لقوات الاحتلال بمغادرة المكان.

انتهي**387** 2342

