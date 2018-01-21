وزیر الامن : الامن فی ایران مرهون بتظافر الجهود بین كافة مؤسسات البلاد

اصفهان / 20 كانون الثانی / ینایر / ارنا – قال وزیر الامن 'حجة الاسلام سید محمود علوی' ان نعمة الامن الفریدة من نوعها فی ایران تحققت بفضل المودة وتظافر الجهود القائم بین كافة المؤسسات داخل البلاد.

وفی تصریح له الیوم السبت باجتماع مجلس محافظة اصفهان (وسط)، اكد علوی علي دور المستثمرین فی مجال معالجة المعضلات ومنها البطالة وتعزیز الاقتصاد؛ مبینا ان نشاطات القطاعات الخاصة مرهونة بتوفیر الحمایة الامنیة لها.
وفیما اشار الي بعض المشاكل التی تطرأ بسبب الاستیاء من الوضع المعیشی وغیرها من المعضلات المجتمعیة، قال وزیر الامن ان المشاكل الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة تضر بالمجتمع لكن یمكن معالجة هذه المعضلات بواسطة الاستثمارات الاقتصادیة واستخدام سبل عقلانیة اخري.
وفی معرض الاشارة الي الاضطرابات الاخیرة فی البلاد، قال حجة الاسلام علوی ان بدایة الازمة لم تنجم عن ممارسات الاعداء وانما عمد هؤلاء الي توسیع نطاق الاحتجاجات والتی تسببت بوقوع احداث؛ مشیدا بجهود وتعاون القوي الامنیة والشرطیة والقوات المنتسبة الي وزارة الامن التی وضعت حدا لهذه الاضطرابات.
ولفت حجة الاسلام علوی الي ان الشعب الایرانی وفی ضوء ثقته بنظام الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة امتنع عن مرافقة الفوضویین، فیما حاول الاعداء البغیضون الي اثارة الاجواء وتضخیم الاضطرابات ونشرها فی انحاء البلاد لكن النجاح فی انهاء هذه المعضلات خلال 4 او 5 ایام جسّد مدي اقتدار للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
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وزیر الامن : الامن فی ایران مرهون بتظافر الجهود بین كافة مؤسسات البلاد

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