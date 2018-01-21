لاسباب مناخية..إلغاء رحلات مشهد الجوية إلي بغداد وإسلام آباد وأهواز

وفي تصريح لـ 'ارنا' اليوم السبت، قال جعفري إن رحلات شركة آسمان المقررة في الساعة الثالثة عصر اليوم، ورحلات الساعة الحادية و35 دقيقة من عصر اليوم لشركة تابان الجوية المتجهة إلي أهواز (جنوب) ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية في مطار الأهواز.

واضاف جعفري، أنه تم إلغاء رحلات الساعة الرابعة و15 دقيقة من مساء اليوم المتجهة من مشهد إلي بغداد، وايضا الساعة الثامنة و30 دقيقة من مساء اليوم إلي إسلام آباد، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.

وأشار المسؤول في الملاحة الجوية الايرانية، إلي إنه وطبقاً لإعلان شركة ساها للطيران فإن رحلة الغد إلي طهران والمقررة في الساعة الثالثة و50 مساء قد تم إلغاؤها بسبب الخلل الفني في الطائرة.

انتهي ** ا ح/ ح ع **

