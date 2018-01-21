الرابطة الإسلامية اليونانية تدعو الحكومة إلي توفير الحامية الامنية للمسلمين

أثينا / 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – أعلنت الرابطة الإسلامية في اليونان أن أعضاءها يتعرضون للتهديد والمضايقات؛ داعية الحكومة إلي توفير الحماية الأمنية للمسلمين في هذا البلد.

وفي بيان لها اليوم السبت ذكرت جمعية المسلمين اليونانية إنها تعرضت أمس الجمعة للتهديد من قبل جماعة تطلق علي نفسها اسم 'النار والتنكيل' وذلك من خلال إتصالات هاتفية ولعدة مرات.
واردفت الجمعية : إن هذه الجماعة تعارض بشدة وجود المهاجرين وخاصة المسلمين منهم في اليونان وتقوم بالتنكيل بهم.
واشارت الي إن هذه الجماعة تبنت خلال إتصال هاتفي مسؤولية الهجوم علي منزل أحد الشباب المسلمين ويدعي 'أمير' وأكدت إنها ستواصل ذلك.
وشدد الجمعية في بيانها أن مثل هذه الممارسات العنصرية والعرقية لا ترتقي الي مستوي الثقافة والحضارة اللتين ينتمي إليهما اليونانيون؛ داعية الحكومة في هذا البلد إلي الحد من هذه التهديدات والممارسات العنصرية ضد المسلمين.
انتهي ** ا ح/ ح ع **



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الجمعية الاسلامية اليونانية

الحامية الامنية للمسلمين

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الرابطة الإسلامية اليونانية تدعو الحكومة إلي توفير الحامية الامنية للمسلمين

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