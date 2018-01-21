سعر النفط الخفيف الإيراني يقترب من 70 دولارا للبرميل الواحد

وبحسب وزارة النفط، فقد سجل سعر النفط الخفيف الإيراني خلال الأسبوع المنتهي بـ12 كانون الثاني/يناير، ارتفاعا بقيمة دولار واحد و69 سنتا ليصل الي 69 دولارا و26 سنتا للبرميل الواحد. فيما بلغ معدل سعر النفط الإيراني منذ بداية العام 2018 لحد الآن، 68 دولارا و51 سنتا للبرميل.

كما شهد سعر النفط الخام الثقيل الإيراني خلال الفترة ذاتها نموا بقيمة دولار واحد و24 سنتا للبرميل الواحد لكي يصل الي 65 دولارا و62 سنتا. كما بلغ معدل سعر النفط الإيراني الثقيل منذ بداية العام 2018 لحد الآن، 65 دولارا و7 سنتات للبرميل.

تجدر الإشارة الي ان سعر سلة أوبك النفطية خلال الأسبوع المنتهي بـ12 كانون الثاني/يناير وصل الي 66 دولارا و81 سنتا مما يظهر إزديادا بقيمة دولار و32 سنتا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

إنتهي**أ م د/ ح ع**

