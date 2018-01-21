سعر النفط الخفيف الإيراني يقترب من 70 دولارا للبرميل الواحد

طهران/20 كانون الثاني/يناير/إرنا- استمرت الوتيرة التصاعدية لأسعار النفط خلال الأيام الأولي من العام 2018 بحيث اقترب سعر النفط الإيراني الخفيف من 70 دولارا للبرميل الواحد خلال الأسبوع المنتهي بـ12 كانون الثاني/يناير الجاري.

وبحسب وزارة النفط، فقد سجل سعر النفط الخفيف الإيراني خلال الأسبوع المنتهي بـ12 كانون الثاني/يناير، ارتفاعا بقيمة دولار واحد و69 سنتا ليصل الي 69 دولارا و26 سنتا للبرميل الواحد. فيما بلغ معدل سعر النفط الإيراني منذ بداية العام 2018 لحد الآن، 68 دولارا و51 سنتا للبرميل.
كما شهد سعر النفط الخام الثقيل الإيراني خلال الفترة ذاتها نموا بقيمة دولار واحد و24 سنتا للبرميل الواحد لكي يصل الي 65 دولارا و62 سنتا. كما بلغ معدل سعر النفط الإيراني الثقيل منذ بداية العام 2018 لحد الآن، 65 دولارا و7 سنتات للبرميل.
تجدر الإشارة الي ان سعر سلة أوبك النفطية خلال الأسبوع المنتهي بـ12 كانون الثاني/يناير وصل الي 66 دولارا و81 سنتا مما يظهر إزديادا بقيمة دولار و32 سنتا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



برچسب ها

اقتصاد

النفط الايرانيالخفيف

أوبك

النفط الخفيف الإيراني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سعر النفط الخفيف الإيراني يقترب من 70 دولارا للبرميل الواحد

معظم المشاهدات

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

مصدر مسؤول فی كردستان العراق :

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

أحدث الأخبار

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

موضوعات مرتبط