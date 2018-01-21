خرازي يلتقي المفتي العام السوري

وخلال اللقاء الذي عقده اليوم السبت نوّه خرازي بدور المفتي العام السوري علي الوحدة بين المسلمين في المنطقة وخاصة في سوريا؛ معتبراً أن المسؤولية التي يتولاها لا تقتصر علي سوريا فحسب بل تشمل العالم الإسلامي برمته.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران أن هذه الرؤية يمكن أن تعزز بالمزيد من الوحدة والتضامن بين المسلمين خلال الفترة الراهنة بشكل خاص وهو ما قام بتأديته الشيخ حسون بشكل جيد حتي الآن.

ولفت إلي أن الإهتمام بالتقريب بين المذاهب مهم جداً وهو ما يعمل المفتي العام علي ترسيخه أيضاً.

وأعرب خرازي عن أمله باستمرار الوحدة بين الشعب والعلماء في سوريا.

من جانبه، اعرب المفتي العام السوري أحمد بدر الدين حسون عن تقديره للمساعدة التي تقدمه إيران الإسلامية في حل الأزمة السورية؛ مشيراً إلي أن سوريا تمكنت من تجاوز الأزمة بشكل جيد وإن هذا البلد يسعي إلي تعزيز السلام والإستقرار في المنطقة.

واشاد الشيخ حسون بالملتقيات العلمية التي عقدت في طهران لا سيما علي صعيد التقريب بين المذاهب؛ معرباً عن أمله بأن تنعكس نتائجها علي مسلمي العالم

انتهي ** ا ح/ ح ع **

