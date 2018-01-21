خرازي يلتقي المفتي العام السوري

دمشق / 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – التقي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران 'كمال خرازي' بالمفتي العام السوري الشيخ أحمد بدر الدين حسون.

وخلال اللقاء الذي عقده اليوم السبت نوّه خرازي بدور المفتي العام السوري علي الوحدة بين المسلمين في المنطقة وخاصة في سوريا؛ معتبراً أن المسؤولية التي يتولاها لا تقتصر علي سوريا فحسب بل تشمل العالم الإسلامي برمته.
وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران أن هذه الرؤية يمكن أن تعزز بالمزيد من الوحدة والتضامن بين المسلمين خلال الفترة الراهنة بشكل خاص وهو ما قام بتأديته الشيخ حسون بشكل جيد حتي الآن.
ولفت إلي أن الإهتمام بالتقريب بين المذاهب مهم جداً وهو ما يعمل المفتي العام علي ترسيخه أيضاً.
وأعرب خرازي عن أمله باستمرار الوحدة بين الشعب والعلماء في سوريا.
من جانبه، اعرب المفتي العام السوري أحمد بدر الدين حسون عن تقديره للمساعدة التي تقدمه إيران الإسلامية في حل الأزمة السورية؛ مشيراً إلي أن سوريا تمكنت من تجاوز الأزمة بشكل جيد وإن هذا البلد يسعي إلي تعزيز السلام والإستقرار في المنطقة.
واشاد الشيخ حسون بالملتقيات العلمية التي عقدت في طهران لا سيما علي صعيد التقريب بين المذاهب؛ معرباً عن أمله بأن تنعكس نتائجها علي مسلمي العالم
انتهي ** ا ح/ ح ع **



برچسب ها

سياسي

مفتي عام سوريا

خرازي

بدر الدين حسون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

خرازي يلتقي المفتي العام السوري

معظم المشاهدات

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

البارزاني يجتمع مع العبادي في بغداد، ويتوجه غدا الي طهران

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

مصدر مسؤول فی كردستان العراق :

نیجیرفان بارزانی سیزور طهران

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

ايران تجري محادثات مع دول الخليج الفارسي لتصدير الكهرباء اليها

أحدث الأخبار

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

انقاذ 9 متسلقي جبال كانوا قد فقدوا في مرتفعات نايبند بطبس شرق ايران

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

مسؤول یعلن انقاذ 9 صیادین ایرانیین فی میاه بحر عمان

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سوريا تبرم اتفاقا مع شركة إيرانية لاستيراد جرارات

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

سورية تنفي ان تكون تركيا ابلغتها بالعملية العسكرية في عفرين

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

هجوم علي فندق في كابول ومقتل مدنيين واحتجاز رهائن

موضوعات مرتبط