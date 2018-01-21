مسؤول فلسطيني : لا صحة لمزاعم الاعلام الصهيويني بشأن صفقة القرن

وفي حديث لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قال عبد الله : إننا من حيث المبدأ لا نعارض أي جهد يبذل في سبيل إنهاء النزاع القائم منذ عقود؛ لكننا نتمسك بأن يكون هذا الجهد الدولي هدفه الأساسي الوصول لتحقيق تطلعات شعبنا بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وشدد المسؤول الفلسطيني علي أن الضغوط، والتهديدات المتصاعدة من جانب الولايات المتحدة وأدواتها لن تفلح في فرض مشاريع تصفوية تتجاوز الحقوق المشروعة والتاريخية.

وأضاف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قائلا 'نحن لن نساوم علي هذه الحقوق مهما كان الثمن الذي سندفعه، ومهما كان حجم التآمر'.

واردف : إن المطلوب اليوم هو التركيز أكثر من أي وقت مضي علي توحيد الصف الوطني بغية تصليب جبهتنا الداخلية، وتمكيننا من إفشال مساعي تصفية القضية.

وشكك 'عبد الله' في مصداقية ما تتناقله وسائل إعلام العدو الصهيوني عن وجود رؤي و تصورات فلسطينية حول الخطة الأمريكية المفترضة للتسوية، والمعروفة باسم 'صفقة القرن'.

وقال : نحن لا يمكن أن نقول نعم أو حتي لا علي شيء دون أن نراه، ودون يُعرض علينا رسميا.

وكانت القناة العاشرة في تلفزيون العدو ذكرت أن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ'منظمة التحرير' الفلسطينية صائب عريقات قدّم قبل نحو أسبوعين وثيقة لرئيس السلطة محمود عباس حدّد فيها التصورات أو الطرح الذي يمكن أن تحويه مبادرة الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' لعملية التسوية.

انتهي ** 387 / ح ع**

