حرس الثورة الاسلامية يؤكد الاستعداد لاستمطار السحب

وفي تصريح له اليوم السبت أكد العميد حاجي زادة إنه وعقب موجة الجفاف و وضع عملية استمطار السحب علي جدول الاعمال في البلاد وطلب النائب الاول للرئيس الايراني القيام بالاجراء المناسب في هذا الشأن فإننا نعلن الاستعداد لأي تعاون مع وزارة الطاقة لرفع معضلة استمطار الغيوم.

واضاف، ان القوات الجو - فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تعتبر جميع امكانياتها ملكاً للشعب الايراني العزيز وتعلن استعدادها لمساعدة الحكومة في تقديم خدمات افضل للشعب.

يذكر إن إستمطار السحب تعتبر من الأساليب الأكثر شيوعا والأفضل علي الإطلاق لتغيير المناخ في مناطق العالم.

انتهي ** ا ح/ ح ع **

