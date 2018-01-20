متسلقة الجليد الإيرانية تتاهل إلي نهائي بطولة العالم في سويسرا

طهران / 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – تأهلت متسلقة الجليد الإيرانية 'زينب كبري موسوي' إلي نهائي كاس العالم 'ساس في' المقامة في سويسرا لتنافس روسيا وكوريا الجنوبية وسويسرا علي البطولة.

وتأهلت موسوي إلي النهائي الذي من المقرر أن يجري غداً الأحد وسينافس أيضاً ثلاثة من متسلقي الجليد الإيرانيين منافسيهم في هذه البطولة.
هذا وأقيمت مسابقات البطولة اليوم في فئة السرعة للرجال حيث أحرز المتسابق الإيراني 'محمد رضا صفدريان' المرتبة الخامسة فيما حل كل من محسن بهشتي في المرتبة التاسعة ومهدي تقي خاني في المرتبة الرابعة عشر.
وفي سباق السرعة للنساء أحرزت المتسابقة الإيرانية زينب كبري موسوي المرتبة العاشرة فيما حلت شبنم أسدي في المرتبة السادسة عشر.
يذكر إن بطولة سويسرا لتسلق الجليد إنطلق أمس الجمعة بمشاركة 69 متسابقاً و37 متسابقة من 17 بلد حول العالم.
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متسلقة الجليد

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متسلقة الجليد الإيرانية تتاهل إلي نهائي بطولة العالم في سويسرا

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