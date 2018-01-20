ايران صدّرت 120 الف طن من سبائك الالمنيوم الي انحاء العالم

واضاف 'اردكاني' الذي كان يتحدث في اجتماع خاص بصناعة الالمنيوم بمدينة اراك التابعة للمحافظة المركزية (وسط ايران)، ان اجمالي الصادرات الايرانية لسبائك الالمنيوم خلال العام الحالي بلغ 210 مليون دولار؛ مضيفا ان ايران تحتل المرتبة الرابعة عشرة في مجال صادرات الالمنيوم بما يعادل 50 مليار دولار سنويا.

وقال مديرعام تصديرالمنتجات الصناعية والتعدين في منظمة تنمية التجارة الايرانية ان مجموع صادرات المنتجات غير النفطية خلال العام الحالي بلغ 36 مليار دولار؛ وان نسبة الالمنيوم فيه ضئيلة جدا مما بما يستدعي العمل علي ايجاد حلول لرفع مستوي تصدير هذا المنتج.

واضاف 'اردكاني' ان 876 مليون دولار من اجمالي صادرات المحافظة المركزية خلال العام الايراني الماضي يعود الي المنتجات غير النفطية ومنها سبائك الالمنيوم بمبلغ 103 مليون دولار .

انتهي**م م/ح ع **

