نيجيرفان بارزاني يصل طهران اليوم السبت

وفي تصريح خاص لمراسل 'ارنا' من اربيل، اوضح اكره اي انه 'في اطار تنمية العلاقات بين حكومة اقليم كردستان العراق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وبدعوة رسمية من المسؤولين الايرانيين سيتجه رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني، مرافقا بمساعده قباد طالباني الي طهران اليوم السبت'.

واردف المسؤول في حكومة اقليم كردستان العراق، ان نيجيرفان وخلال زيارته لطهران التي تستغرق يومين سيجري مباحثات مع رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، ورئيس مجلس الشوري الاسلامي، الي جانب كبار المسؤولين في المجلس الاعلي للامن القومي والمؤسسات ذات الصلة في ايران.

وبحسب عبد الله اكره اي، سيبحث رئيس وزراء كردستان العراق في زيارته لطهران موضوع اعادة افتتاح الحدود مع الجمهورية الاسلامية وتنمية العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات؛ مشددا علي ان حكومة كردستان العراق تولي اهمية كبيرة لزيارة نيجيرفان بارزاني الي طهران.

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