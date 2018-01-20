إعلان بدء الدورة الثالثة لمسابقة نور الطلابية تكريما لابن رزاز الجزري

تحمل مسابقة نور الطلابية كل دورة اسم أحد علماء العالم الكبار تكريماً له؛ حيث حملت الدورة الأولي من المسابقة إسم 'ابن الهيثم' أكبر عالم رياضيات وفيزياء في العالم الإسلامي وأول عالم في الفيزياء الضوئية في العالم، وذلك بمناسبة مرور ألف عام علي نشر كتابه المعروف (المناظر)، وكانت في مجال البصريات والضوئيات ولقيت مشاركة أكثر من عشرة آلاف طالب من مختلف أرجاء ايران حيث تم حينها تكريم مئتي عمل من الاعمال المشاركة.

أما الدورة الثانية لمسابقة نور الطلابية فكانت تكريماً للبروفسورة جكي يينغ الحائزة علي جائزة المصطفي(ص) عام 2015 . وجاءت في مجالات علمية كالفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والنجوم أو خليط من العلوم المختلفة، حيث أرسل أكثر من خمسة آلاف طالب ما يقارب الألفين فيلم، تم تكريم ١٠٠ مجموعة من الطلاب مميزون في الحفل الختامي للدورة.

وصممت المسابقة علي شكل صناعة فيلم قصير لاتتجاوز مدته الستين ثانية عن الاختبارات العلمية للطلاب في مجال الفيزياء الضوئية.

بدأت مسابقة نور الطلابية في دورتها الثالثة تحت اسم ابن رزاز الجزري للعام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨ منذ نهاية كانون الأول، في مجال صناعة افلام علمية قصيرة لمدة دقيقة واحدة عن التجارب أو صناعة الآليات الميكانيكية والتجارب في مختلف الأبحاث الميكانيكية.

وكما حصل في الدورتين الماضيتين سيتم عرض مئات الافلام العلمية في هذا المجال لتقديم إرشادات علمية وتقنية، ومواضيعها هي: الآلات البسيطة ،الآليات الحركية، الاحتكاك، الثبات، مركز الكتلة، الجمود، حركة الدوران، القوة الثانوية للمركز، قوانين نيوتن، الجاذبية، النابض، زخم الحركة، الطاقة الميكانيكية وتحولاتها، البندول، الضغط، العائمة والضغط علي المواد الصلبة والسوائل والغازات، قانون برنولي، السيالات، النوسان، التصعيد، الأمواج الميكانيكية.

يمكن للطلاب الراغبين في المشاركة في الدورة الثالثة لمسابقة نور الطلابية التي تحمل اسم ابن رزاز الجزري مراجعة موقع جائزة المصطفي(ص) الالكتروني علي العنوان التالي http://www.mustafaprize.org قسم مسابقة نور الطلابية وارسال الآثار العلمية للأمانة العامة علي شكل أفلام قصيرة مدتها ٦٠ ثانية علي أن يقدمها مجموعة من الطلاب تتألف من طالبين او ثلاثة طلاب.

الجدير بالذكر أنّ مؤسسة المصطفي(ص) دعت طلبة المدارس الدول الإسلامية حيث لحد الآن اكثر من 10دول لبت الدعوة ورحبت بالمشاركة، وستستضيف طهران مسابقة نور الطلابية.

يذكرأنّ معايير التقييم وطريقة تحكييم الآثار المرسلة ستعرض علي الموقع الألكتروني، وستمنح لمئة اختبار الأفضل 100 قطعة ذهبية (بهارآزادي) او ما يعادل لأفضل ١٠٠ أثر، كما ستمنح أجهزة مخبرية لأفضل عشرة باحثين وأفضل ١٠ مدارس مشاركتاً.

انتهي** 2344

