تقدم بنسبة 43 بالمائة في عمليات بناء ميناء تمبك التصديري في منطقة بارس الجنوبية الثانية

بوشهر/20 كانون الثاني / يناير- إرنا – أعلن المسؤول عن المشاريع الإسنادية للنفط والغاز التابعة لشركة بارس الجنوبي للنفط والغاز عن بدء عملية بناء ميناء تمبك التصديري والخدمي الواقع في منطقة بارس الجنوبية الثانية والذي انطلق منذ مارس 2014 وها هو يشهد الآن تقدماً بلغ ال 43 بالمائة.

وأعلن قسم العلاقات العامة لشركة بارس للنفط والغاز نقلاً عن محيي الدين جعفري اليوم السبت، أنّ الهدف من هذا المشروع هو بناء مرفئين تصديرين يتكفل كل واحد منهما رسوّ سفن شحن تسع 50 الف طن من الغاز المسال ومرفأ متطور وحديث مُمَكنَن لتصدير الكبريت بسعة شحن الفي طن في الساعة لسفن ذات سعة شحن تتراوح بين 5 آلاف الي 50 الف طن(DWT).
ويُضاف إلي هذه الأهداف تبنّي بناء مستودعين لتخزين الكبريت يسع كل منهما 43 الف طن و مَراطِم وكاسرات أمواج صخرية بطول 1969 متراً من الناحية الغربية و1757 متراً من الناحية الشرقية إضافة إلي الوحدة رقم 149 الخاصة بنقل الغاز المسال ومنشآت صناعية اُخري ذات صلة.
هذا وتم الإعلان ايضاً عن تشييد مباني إدارية وصناعية بمساحة الفي متر مربع ضمن مشروع ميناء تمبك الذي يعتبر أعمق ميناء في ايران ومنطقة الخليج الفارسي.
وأعلن محيي الدين جعفري أنّ توظيف وتشغيل مرافئ تصدير الغاز المسال سيبدأ في بداية شهر مارس 2018 محدداً موعد تشغيل مرفأ تصدير الكبريت الشتاء القادم.
علماً بأنّ عقد تنفيذ هذا المشروع الضخم تم إبرامه علي اساس نمط عقود إي بي سي بغطاء مالي محلي تكفّلتهُ شركة النفط الوطنية الايرانية عن طريق شركة منطقة بارس الجنوبية للنفط والغاز والتي أحالت بحد ذاتها المشروع إلي مقر خاتم الانبياء وشركة «عمران ساحل» الايرانيتين.
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تقدم بنسبة 43 بالمائة في عمليات بناء ميناء تمبك التصديري في منطقة بارس الجنوبية الثانية

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