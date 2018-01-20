غداً إقامة مراسم احياء ذكري ضحايا ناقلة النفط الايرانية سانتشي

وأفاد مدير العلاقات العامة لشركة ناقلات النفط الوطنية الايرانية اليوم السبت، بأن مراسم احياء ذكري30 ملاحاً من طاقم السفينة الايرانية، تقام غدا في طهران وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتي ال12 ظهراً بالتوقيت المحلي في مدرسة الشهيد مطهري.

وأشار دولت آبادي الي ان جثث لثلاثة من ملاحي هذه الناقلة لازالت في شانغهاي وستصل الي إيران بعد القيام بالإجراءات الخاصة وفور إعلان القنصل العام الايراني لدي شانغهاي ذلك دون إمكانية التعرف علي أسمائهم وعلي المدن التي ينتمون اليها.

علماً بأنّ سفينة نفطية ايرانية تحمل 130 الف طن من مكثفات الغاز إصطدمت في مياه الصين بسفينة شحن صينية في السادس من يناير الحالي ما أدي الي إشتعال النيران في الناقلة الايرانية و وفاة جميع طاقمها ال32 كان من بينهم بنغلادشيان.

إنتهي** ع ج**2344

