ايران و هنغاريا تعززان التعاون المشترك في مجال الصحة

وعقب لقائه وزيرالصحة الهنغاري «اونودي سوتش» اعلن لاريجاني انه تم خلال اللقاء تناول وثائق التعاون الثنائي في مجال الصحة حيث قرر الجانبان حسم هذه الوثائق من قبل السفيرين المعتمدين لدي البلدين.

واعلن لاريجاني خلال زيارته لهنغاريا و اجتماعه مع المسؤولين هناك عن استعداد ايران للتبادل العلمي و الجامعي مع هنغاريا.

وتفقد خلال هذه الزيارة جامعة سملوايز و المركز الوطني لمعالجة السرطان و كذلك البرلمان الهنغاري.

من جانبه اكد سوتش خلال هذا اللقاء علي اهمية الزيارة التي سيقوم بها وزير الصحة الايراني لبلاده .

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