روحاني: ايران تلتزم بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة به

طهران/ 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال استقباله سفير قبرص لدي طهران، ان الاتفاق النووي مهم جدا للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وان ايران ستبقي ملتزمة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مادامت اطراف المفاوضات هي الاخري ملتزمة به.

وخلال مراسم تسلمه اوراق اعتماد سفير قبرص المعتمد في طهران ' بتروس ناكوزيس' اليوم السبت، اشار الرئيس روحاني الي الامكانيات الجيدة جدا لدي البلدين في المجالات الاقتصادية، وقال انه بارتقاء العلاقات المصرفية يمكن تحقيق طفرة في مستوي العلاقات الاقتصادية.
ووصف الرئيس الايراني علاقات بلاده مع قبرص بالطيبة والمتينة، داعيا سفير قبرص الجديد الي بذل جهود لتعزيز العلاقات المصرفية وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد روحاني علي ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين طهران ونيقوسيا ودوره في ارتقاء مستوي العلاقات الاقتصادية بين البليدن وقال اننا بحاجة الي علاقات مصرفية مناسبة لإجل تطوير العلاقات الشاملة، كما ان طهران لديها تعاون مصرفي مع العديد من الدول الاوربية والاقليمية، فان هذا النوع من العلاقات يمكن تعزيزه بين طهران ونيقوسيا.
وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الي السلام والتنمية في المنطقة والعالم وقال : نعتقد ان مشكلة قبرص يمكن تسويتها عن طريق الحوار، وايران تدعم استقلال ووحدة اراضي قبرص.
وبعد تقديم اوراق اعتماده الي الرئيس الايراني، وصف السفير القبرصي في طهران، العلاقات بين طهران ونيقوسيا بالعريقة والمتينة واشاد بمواقف ايران المبدئية بخصوص بلاده وقال ان قبرص تعي وتثمن الدور الهام جدا للجمهورية الاسلامية الايرانية بخصوص احلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وصرح بان طهران ونيقوسيا لديهما اهداف مشتركة تتمثل في ارساء السلام والهدوء في المنطقة ونعتقد ان الاتفاق النووي يجب ان يبقي وان هذا الاتفاق بامكانه ان يساعد في ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد علي اهتمام قبرص بتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان بلاده عازمة علي تطوير العلاقات مع طهران في كافة المجالات بمافيها المصرفية.
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روحاني: ايران تلتزم بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخري ملتزمة به

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