نمو السعة الانتاجية لنفط منطقة «كجساران» الايرانية 653 الف برميل يومياً

وأضاف هوشنغ صيدالي اليوم السبت خلال تفقده منشأة إزالة الأملاح الحديثة: إنّ البدء بهذه المشاريع سيؤدي الي زيادة يومية للنفط الخام قدرُها 15 الف برميل ما يعني نجاح الشركة في بلوغ خطتها الانتاجية بنسبة 101.5 بالمائة.

وأفاد هوشنغ صيدالي بأنّ شركة إنتاج النفط والغاز في كجساران تتمتع ب10 وحدات انتاجية و10 وحدات تقوية الضغط بالغاز وحقنه لاستخراج النفط إضافة إلي ثلاث مصافي للغاز وخمسة مصانع لإزالة الأملاح وأكثر من 6 آلاف و700 كيلومتر أنابيب نقل البترول. كما تعمل الشركة في إستخراج وتصفية ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاج الغاز المسال.

هذا ويعتبر حقل كجساران ثاني أكبر حقل نفطي في ايران يبعد عن مدينة أهواز 220 كيلومتراً باتجاه الجنوب الشرقي لها.

إنتهي** ع ج**2344

