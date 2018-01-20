الرئيس روحاني: ايران ترغب في تمتين التعاون مع دول امريكا اللاتينية

طهران/20كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، ان ايران تولي اهتماما كبيرا لتوطيد العلاقات مع جميع دول امريكا اللاتينية بما فيها تشيلي.

وخلال تسلمه اوراق اعتماد سفير تشيلي الجديد لدي طهران، وصف رئيس الجمهورية اليوم السبت، العلاقات بين ايران و تشيلي بانها ايجابية و اضاف ان لديهما امكانيات كبيرة في مختلف المجالات يجب استثمارها في ترسيخ العلاقات و دعم التعاون التجاري و الاقتصادي.
وتاكيدا علي اهمية تشجيع القطاع الخاص و دعم رجال الاعمال الي جانب تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين، اضاف روحاني، إن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وفرت فرصة مناسبة لتطوير العلاقات بين طهران و سانتياغو معربا عن امله بتوظيف هذه الفرص في تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي جانب اخر من تصريحاته اكد الرئيس روحاني ان ايران تدعو الي احلال الامن و الاستقرار في العالم و مكافحة الارهاب و العنف و تؤكد علي ضرورة التعاون بين جميع دول العالم لتحقيق هذه الاهداف.
كما اعتبر حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم بانه يحظي باهمية بالغة و اضاف ان التنافس التسليحي في العالم يقلق جميع دول و شعوب العالم.
واكد ان ايران و تشيلي بإمكانهما أن تجريا مشاورات ايجابية لاستبباب الامن و السلام و التنمية العالمية.
من جانبه اشار 'ايغناسيو يانوس' سفير تشيلي لدي ايران خلال تقديم اوراق اعتماده للرئيس روحاني، الي العلاقات الودية التي تربط البلدين و ما لديهما من الامكانيات الكبيرة لتعزيز العلاقات بينهما داعيا الي ضرورة ازالة المشاكل التي تعترض تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين.
ودعا الي مشاركة القطاع الخاص التشيلي في سوق الاستثمارات الايرانية.
واضاف ان بلاده تولي اهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي مع ايران باعتبارها دولة مهمة و فاعلة.
انتهي**1110** 2344



برچسب ها

سياسي

الرئيس روحاني

امريكا اللاتينية

توثيق التعاون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني: ايران ترغب في تمتين التعاون مع دول امريكا اللاتينية

معظم المشاهدات

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة `ایرنستروم` الاسبانیة

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة 'ایرنستروم' الاسبانیة

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

جابري انصاري : التعاون الايراني الروسي حول سوريا كان مثمرا

جابري انصاري : التعاون الايراني الروسي حول سوريا كان مثمرا

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

أحدث الأخبار

تاجيل الانتخابات وايقاف الموازنة مؤآمرة كبري علي العراق وشعبه

علي الياسري :

تاجيل الانتخابات وايقاف الموازنة مؤآمرة كبري علي العراق وشعبه

حرس الثورة الاسلامية يؤكد الاستعداد لاستمطار السحب

حرس الثورة الاسلامية يؤكد الاستعداد لاستمطار السحب

متسلقة الجليد الإيرانية تتاهل إلي نهائي بطولة العالم في سويسرا

متسلقة الجليد الإيرانية تتاهل إلي نهائي بطولة العالم في سويسرا

ايران صدّرت 120 الف طن من سبائك الالمنيوم الي انحاء العالم

مصدر مسؤول :

ايران صدّرت 120 الف طن من سبائك الالمنيوم الي انحاء العالم

نيجيرفان بارزاني يصل طهران اليوم السبت

مصدر مسؤول في كردستان العراق :

نيجيرفان بارزاني يصل طهران اليوم السبت

موضوعات مرتبط