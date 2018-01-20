الرئيس روحاني: ايران ترغب في تمتين التعاون مع دول امريكا اللاتينية

وخلال تسلمه اوراق اعتماد سفير تشيلي الجديد لدي طهران، وصف رئيس الجمهورية اليوم السبت، العلاقات بين ايران و تشيلي بانها ايجابية و اضاف ان لديهما امكانيات كبيرة في مختلف المجالات يجب استثمارها في ترسيخ العلاقات و دعم التعاون التجاري و الاقتصادي.

وتاكيدا علي اهمية تشجيع القطاع الخاص و دعم رجال الاعمال الي جانب تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين، اضاف روحاني، إن خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وفرت فرصة مناسبة لتطوير العلاقات بين طهران و سانتياغو معربا عن امله بتوظيف هذه الفرص في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد الرئيس روحاني ان ايران تدعو الي احلال الامن و الاستقرار في العالم و مكافحة الارهاب و العنف و تؤكد علي ضرورة التعاون بين جميع دول العالم لتحقيق هذه الاهداف.

كما اعتبر حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل في العالم بانه يحظي باهمية بالغة و اضاف ان التنافس التسليحي في العالم يقلق جميع دول و شعوب العالم.

واكد ان ايران و تشيلي بإمكانهما أن تجريا مشاورات ايجابية لاستبباب الامن و السلام و التنمية العالمية.

من جانبه اشار 'ايغناسيو يانوس' سفير تشيلي لدي ايران خلال تقديم اوراق اعتماده للرئيس روحاني، الي العلاقات الودية التي تربط البلدين و ما لديهما من الامكانيات الكبيرة لتعزيز العلاقات بينهما داعيا الي ضرورة ازالة المشاكل التي تعترض تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين البلدين.

ودعا الي مشاركة القطاع الخاص التشيلي في سوق الاستثمارات الايرانية.

واضاف ان بلاده تولي اهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي مع ايران باعتبارها دولة مهمة و فاعلة.

انتهي**1110** 2344

