روحاني: طهران مستعدة لتطوير التعاون الثقافي والصحي مع غانا

وخلال تسلمه اوراق اعتماد سفير غانا المعتمد لدي طهران اليوم السبت، اشار الرئيس روحاني الي ضرورة تفعيل لجان التعاون المشتركة ومعرفة الطاقات والامكانيات المتوفرة لتعزيز التعاون وتفعيل القطاعات الخاصة في البلدين وذلك بهدف خلق اجواء مناسبة لتمتين العلاقات بين طهران واكرا.

وصرح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتنمية التعاون الثقافي والصحي والعلاجي مع غانا.

و بعد تسليم اوراق اعتماده الي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، أشاد سفير غانا في طهران 'الحاجي سايوتي ياهايا' بمساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية الي بلاده خاصة في مجال الصحة والسلامة، منوها الي الامكانيات الواسعة المتاحة لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين وقال اننا ندعو باستمرار الي دعم العلاقات مع ايران.

انتهي** 2344

