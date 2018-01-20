تسجيل 336 هزة ارضية في سومار غرب كرمانشاه

واضاف 'فرهاد فروزي' : سجلت اجهزة الرصد الزلزالي 23 هزة بقوة اكثر من 4 درجات علي مقياس ريختر خلال الفترة المذكورة وكذلك 7 هزات فوق 5 درجات و 16 هزة من 4 الي 5 درجات علي مقياس ريختر.

و ضربت هزة ارضية بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر بلدة سومار التابعة لمدينة قصرشيرين غرب محافظة كرمانشاه في الساعة الواحدة و 47 دقيقة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

كما الحق الزلزال اضرارا كلية او جزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.

ومنذ ذلك الزلزال وقع اكثر من 1700 تابع زلزالي في المنطقة لغاية الان.

انتهي**م م**2344

