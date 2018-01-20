ايران في المركز الثاني عالميا في انتاج الحديد الاسفنجي

واعلنت الجمعية العالمية للصلب ان اجمالي حجم انتاج الحديد الاسفنجي بلغ 72.77 مليون طن في عام 2017 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 9.2 في المئة.

وبلغ حجم انتاج ايران من الحديد الاسفنجي في العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2017) 538 الف طن فيما بلغت قيمته 140 مليون و 27 الف دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 63 في المئة عما كان عليه في العام الذي سبقه.

هذا وقد تراجع حجم استهلاك الحديد الاسفنجي في ايران في العام الجاري بنسبة تسعه في المئة مقارنة عن العام الماضي.

يذكر إن ايران تتطلع الي بلوغ حجم انتاجها من الصلب الي 55 مليون طن في غضون السنوات السبعة المقبلة وتمكنت لحد الان من تحقيق 55 في المئة من هذا الهدف.

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