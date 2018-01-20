باكستان فرصة ذهبية لتصدير المنتجات الإيرانية / ضرورة السعي الي إزالة العقبات

ويعتقد الخبراء بأنّ باكستان رغم كونها بلداً مصدراً للمنتجات الزراعية والمواشي إلّا أنها مؤهلة لتكون هدفاً للصادرات الايرانية في شتي المجالات خاصة مواد البناء والكاشي والسراميك والإسمنت والمواد الغذائية المعلبة كمنتجات الالبان واللحوم والمجففات ومساحيق وسوائل الغسيل إضافة إلي المشروبات والفاكهة والأواني ومستلزمات المطبخ التي لقيت حتي الآن إقبالاً واسعاً من جانب الزبائن الباكستانيين رغم انتاج باكستان سلع مشابهة لها وذلك بسبب عدم تفوقها علي السلع المستوردة في النوعية والتعليب المستقطب للزبون.

هذا وتحتل حالياً الدول العربية المطلة علي الخليج الفارسي خاصة المملكة العربية السعودية حيزاً واسعاً في النطاق التصديري الي باكستان تتلوها دول اُخري كالصين وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا والدنمارك ويبدو غياب السلع الايرانية علي رفوف المتاجر الباكستانية ملحوظاً.

وبيّنت تقارير وإحصائيات منظمة تنمية التجارة الايرانية أنّ باكستان في قائمة الدول العشرة الاولي المستقطبة للسلع التصديرية الايرانية اليت بلغت عوائدها 544 مليون دولار ابتداءً من شهر مارس 2017 حتي اكتوبر نفس العام فيما لم تتجاوز عوائد باكستان من صادراتها الي ايران في نفس الفترة ال333 مليون دولار ولم تكوّن إلّا واحد بالمائة من إجمالي السلع المستوردة من جانب ايران.

وأكّد الخبراء علي أهمية السوق الباكستانية المتكونة من 200 مليون مستهلك والتي تعتبر إحدي الأسواق الاسلامية الكبري المحادية لإيران وخير فرصة يجب إنتهازها من جانب النشطاء الاقتصاديين والتجار والمستثمرين الايرانيين وعلي رأسهم الحكومة الايرانية.

واستثمرت الصين 46 مليار دولار في مشروع الخط المواصلاتي الاقتصادي بينها وبين باكستان ليس للحضور الناشط في السوق الباكستانية فحسب بل لتحويل هذا البلد الي قاعدة انطلاق تجارية للصين إلي المحيط الهندي و رأي الخبراء الإقتصاديون أنّ هذا المشروع سيخلق مليوني فرصة عمل في باكستان وسيؤدي الي نمو اقتصادي يبلغ ال7.5 بالمائة لهذا البلد. في حين أنّ تنفيذ مشروع مد اُنبوب السلام الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لايران وباكستان لم يتنج عن شئ حتي الآن مايفرض علي البلدين الإسراع في تنفيذه وإكماله.

وإعتبر القنصل العام الايراني في كراتشي المواد الغذائية والمأكولات والمنتجات اللبنية والحلويات والشوكولاتا ومواد البناء أكثر المنتجات المرحب بها داخل باكستان مطالباً المنتجين والمصدرين الايرانيين بانتهاز فرصة مجاورة السوق الباكستانية المتكونة من 200 مليون مستهلك خير انتهاز.

وفي هذا السياق ايضاً طالب التجار الايرانيون والباكستانيون في إجتماعهم بالمسؤولين الاقتصاديين لبلديهما بإزاحة العقبات المصرفية التجارية. إذ أنّ العزم الجاد للحكومة في سبيل حسم التحديات التجارية وإقامة إجتماعات دورية ومتتالية بين نشطاء القطاع الخاص الايرانيين والباكستانيين يعتبرمن ضروريات التمهيد لتفعيل التبادل الاقتصادي بين البلدين.

علماً بأنّ علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري الاسلامي طالب خلال زيارته باكستان وإجتماعه بمسؤولي هذا البلد باتخاذ خطوات تطبيقية عملية لإزالة العقبات المصرفية بين البلدين.

إنتهي** ع ج**2344

