صحافي لبناني في حديث خاص لـ'ارنا' يكشف عن ابعاد حرب مالية سعودية ضد لبنان

و اضاف مقلد ان هذا الحرب وصلت الي ذروتها خلال احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في الرياض. ويشير مقلد الي الضغوطات التي مارستها السعودية علي الكثير من الاطراف لسحب استثماراتهم وودائعهم من لبنان ويعتبر ان السعودية تقف اليوم في موقع متقدم عن الاميركيين والاسرائيليين في استهدافها للاقتصاد اللبناني.

وفيما يلي نص المقابلة:

*ارنا: تحدثت استاذ حسن في اكثر من مناسبة عن حرب سعودية مالية علي لبنان . هل يمكن ان توضح لنا طبيعة هذه الحرب ؟

**مقلد: في الحقيقة بدأت هذه الحرب منذ اذار عام 2016 عندما ورد اسم لبنان ضمن لائحة بنما التي وردت فيها اسماء جهات متهمة بتبييض الاموال . اسم لبنان ورد في وسائل اعلام عربية تدور في فلك السعودية وقد كان هذا الامر مؤشر علي بداية هذا الاستهداف السعودي للاقتصاد اللبناني . الامور وصلت الي ذروتها مع عملية احتجاز رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري . اثناء تلك الازمة دفعت السعودية ملايين الدولارات لتشويه سمعة لبنان المالية وهي فرضت علي عدد من المستثمرين الانسحاب من سوق لبنان ووجهت للمصارف اللبنانية عبر وزير خارجيتها تهمة تبييض الاموال ومنعت التحويلات المالية الي لبنان .

كما انها انشأت غرفة الرياض التي تضم اربع موظفين من وزارة الخزانة الاميركية بهدف الرقابة علي المصارف اللبنانية لمعرفة مدي تطبيقها للقوانين الاميركية . يبدو واضحا ان الرياض تريد ان تقوم بوظيفة الشرطي الخادم للسعودية .

حجم الضغوطات علي المصارف اللبنانية كان كبيرا جدا وكانت مصارف قد ابدت استعدادها للتجاوب لولا التدابير التي اتخذها مصرف لبنان .

هذه الاجراءات تشكل حرباً حقيقيةًعلي لبنان وقد اعتبر بعض اللبنانيين اعتبروا ان لا امكانية لمواجهة السعودية .

*ارنا: هل هذا صحيح برأيك ؟

**مقلد: لا الامر غير صحيح فقد استطاع اللبنانيون تجاوز هذه الضغوطات ولو بشكل نسبي لأن هذه الحرب متواصلة ولم تنته وشكلها المستتر اليوم هو اقصي واصعب .

*ارنا: قيل ان السعودية سحبت ودائعها المالية من المصارف اللبنانية وبالتالي لا امكانية لها للتأثير علي الاقتصاد اللبناني ؟

**مقلد: لا يوجد للسعودية اي دولار في المصارف اللبنانية وقد اكد حاكم المصرف المركزي هذا الامر. لقد سحبت السعودية ودائعها منذ وقت طويل . ولكنها علي الرغم من ذلك، تمتلك الكثير من ادوات الضغط والتأثير . هناك عشرات الشركات اللبنانية العاملة في السعودية وهذه الشركات تتعرض لضغوطات دائمة كما ان الرياض لديها تأثير علي الكثير من رجال الاعمال وقد طلبت الرياض منهم سحب استثماراتهم من لبنان . في هذه الحرب هم اقوياء ويملكون ادوات ضغط كبيرة جدا .

*ارنا: هل لدي لبنان قدرة علي المواجهة ؟

**مقلد: ما قامت به السعودية خلال الفترة الماضية يمكن اعتباره اعنف حرب مالية مررنا بها منذ العام 1992 واقوي من التداعيات المالية لما جري عامي 2005 وثم 2006 . في كل هذه الملفات تعرضنا لهزات خطيرة ولكنها بقيت اقل حدة وخطورة من الحرب الحالية. اما عن القدرة علي المواجهة فانا اعتبر ان هناك امكانيات للمواجهة والمصرف المركزي هو الذراع الاساسية في هذه المواجهة والاجراءات والتدابير التي اتخذها تساهم في تحسين شروط لبنان الي درجة كبيرة .

*ارنا: ماذا عن الحرب الامريكية ؟

**مقلد: لا يمكن الفصل بين الحربين فالاميركيون اعطوا للسعوديين مهلة لضرب الاستقرار المالي اللبناني . وما يجري جزء لا ينفصل عن الحرب الاميركية وقد اخبرني شخصيا المسؤول الاول في الخزانة الاميركية عن العقوبات علي لبنان انهم في واشنطن كانوا يعتبرون انفسهم مع الاسرائيليين في مقدمة الصفوف في الحرب المالية والاقتصادية ضد لبنان الا ان السعوديين اليوم متقدمون علي الجميع وهم قدموا مشروع للاميركيين يقضي بانشاء غرفة الرياض لمراقبة حركة الاموال من والي لبنان وداخل لبنان وضبط ما تعتبره واشنطن خروقات . ما يمكن الكلام عنه اليوم هو ان لبنان يواجه جبهة متراصة اميركية سعودية اسرائيلية في مجال النقد .وهذا ما يظهر دون اي مواربة من خلال تصريحات الوزيرين الجبير والسبهان وشخصيات لبنانية مختلفة .

*ارنا: ماذا عن القانون المرتقب صدوره في واشنطن ؟ ما الجديد الذي سيحمله ؟

**مقلد: القانون الجديد سيشكل مرحلة تصعيدية جديدة وفيه مواد جديدة فيها الكثير من الالتباسات التي ستؤدي في احسن الاحوال الي الكثير من الارباك . القانون سيزيد التعقيدات حول التحويلات المالية ويتطلب متابعة دقيقة من قبل المعنيين المتواجدين في مواقع المسؤولية في لبنان للحد من تأثيراته السلبية علي الاقتصاد اللبناني.

انتهي**388**2344

