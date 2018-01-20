تصدير20% من المحاصيل الزراعية المنتجة في مدينة تيران وكرون الي الخارج

اصفهان/20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال ' محسن حاج عابدي ' مديرالزراعة في مدينة تيران وكرون التابعة لمحافطة اصفهان (وسط ايران) بانه يتم سنويا تصدير20% من المحاصيل الزراعية المنتجة في البيوت الزجاجية من مدينة تيران وكرون الي خارج القطر.
واضاف 'عابدي' المحاصيل المنتجة في المدينة هي انواع مختلفة من الخضار والفلفل والبطاطا والتي يتم تصديرها الي العديد من دول العالم ومنها روسيا.تقع مدينة تيران وكرون علي بعد 45 كيلومترا غرب اصفهان ( وسط ايران).انتهي**م م**2344
اقتصاد
المحاصيل الزراعية
اصفهان
البيوت الزجاجية
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.