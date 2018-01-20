تصدير20% من المحاصيل الزراعية المنتجة في مدينة تيران وكرون الي الخارج

اصفهان/20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا- قال ' محسن حاج عابدي ' مديرالزراعة في مدينة تيران وكرون التابعة لمحافطة اصفهان (وسط ايران) بانه يتم سنويا تصدير20% من المحاصيل الزراعية المنتجة في البيوت الزجاجية من مدينة تيران وكرون الي خارج القطر.

واضاف 'عابدي' المحاصيل المنتجة في المدينة هي انواع مختلفة من الخضار والفلفل والبطاطا والتي يتم تصديرها الي العديد من دول العالم ومنها روسيا.
تقع مدينة تيران وكرون علي بعد 45 كيلومترا غرب اصفهان ( وسط ايران).
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اقتصاد

المحاصيل الزراعية

اصفهان

البيوت الزجاجية

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تصدير20% من المحاصيل الزراعية المنتجة في مدينة تيران وكرون الي الخارج

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