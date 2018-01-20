تصدير20% من المحاصيل الزراعية المنتجة في مدينة تيران وكرون الي الخارج

واضاف 'عابدي' المحاصيل المنتجة في المدينة هي انواع مختلفة من الخضار والفلفل والبطاطا والتي يتم تصديرها الي العديد من دول العالم ومنها روسيا.

تقع مدينة تيران وكرون علي بعد 45 كيلومترا غرب اصفهان ( وسط ايران).

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