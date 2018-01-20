هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

ووقعت الهزة الارضية في الساعة الواحدة و 47 دقيقة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (العاشرة و 17 دقيقة مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.72 والطول الشرقي 45.59 وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

واعلنت لجنة الاعلام بمنظمة الطوارئ في البلاد بانه تم ارسال فرق اغاثة وانقاذ الي المنطقة واعلنت بعد البحث والتقصي عن عدم وقوع اضرار مادية او بشرية جراء الهزة الارضية.

يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

كما الحق الزلزال اضرارا كلية او جزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.

ومنذ ذلك الزلزال وقع اكثر من 1700 تابع زلزالي في المنطقة لغاية الان.

انتهي ** 2342

