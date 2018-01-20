هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

طهران / 20 كانون الثاني / يناير /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر بلدة سومار التابعة لمدينة قصرشيرين غرب محافظة كرمانشاه فجر اليوم السبت.

ووقعت الهزة الارضية في الساعة الواحدة و 47 دقيقة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي (العاشرة و 17 دقيقة مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.72 والطول الشرقي 45.59 وفي عمق 10 كم من سطح الارض.
واعلنت لجنة الاعلام بمنظمة الطوارئ في البلاد بانه تم ارسال فرق اغاثة وانقاذ الي المنطقة واعلنت بعد البحث والتقصي عن عدم وقوع اضرار مادية او بشرية جراء الهزة الارضية.
يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران بقوة 7.3 ريختر يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ما ادي الي مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
كما الحق الزلزال اضرارا كلية او جزئية بنحو 90 الف وحدة سكنية وتجارية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.
ومنذ ذلك الزلزال وقع اكثر من 1700 تابع زلزالي في المنطقة لغاية الان.
انتهي ** 2342



برچسب ها

كليات

هزة ارضية

سومار

كرمانشاه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

معظم المشاهدات

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة `ایرنستروم` الاسبانیة

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة 'ایرنستروم' الاسبانیة

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

أحدث الأخبار

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

موضوعات مرتبط