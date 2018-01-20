مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت في مدينة خدابدة التابعة لمحافظة زنجان شمال غرب طهران، لاحياء ذكري الشهداء، قال اميري، انه علينا الحذر كي لا يحقق الاعداء اهدافهم البغيضة في ضرب النظام وان هذا الامر لا يتحقق سوي بالوحدة والتلاحم.

واعتبر مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) بانها المرحلة الاكثر فخرا وقال، اننا وفي مرحلة الدفاع المقدس لم نواجه عميلا للاستكبار باسم صدام فقط بل ان الاستكبار كان داعما لصدام وحزب البعث (العراقي) بافضل المعدات والمصادر المالية ولهذا السبب فقط خضنا واحدة من اطول الحروب.

واشار الي ثقافة الشهادة والتضحية في صفوف المجتمع وقال، انه علينا ان نعرف قيمة هذه الثقافة الغنية وان نستفيد منها كراسمال كبير.

انتهي ** 2342

