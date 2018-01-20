مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

بلغراد / 20 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد مساعد رئيس البرلمان المجري اشتيفان ياكوب علي تطوير العلاقات مع ايران في جميع المجالات خاصة في قطاع الصحة والتعاون العلمي والجامعي.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول البرلماني المجري في بودابست الجمعة مساعد شؤون التعليم لوزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني باقر لاريجاني، الذي يزور المجر علي راس وفد رفيع المستوي.
وقال لاريجاني، ان القطاع الصحي والطبي الايراني علي استعداد للتبادل العلمي والجامعي مع المجر.
واكد باقر لاريجاني واونودي سوج مساعد وزير الصحة المجري، علي تطوير التعاون الثنائي، ووصفا بالمهم الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الصحة الايراني الي بودابست.
واتفاق المسؤولون الايرانيون والمجريون في اللقاء علي التعاون في القطاع الصحي بين البلدين للتوقيع النهائي بشانها عبر القنوات الدبلوماسية بينهما في اقصر فترة زمنية ممكنة.
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مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

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