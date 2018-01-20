وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

وفي حوار اجراه معه مراسل وكالة 'ارنا' صرح الوزير البيلاروسي بانه سيتراس وفدا اقتصاديا وصناعيا كبيرا من بلاده في زيارة الي ايران بهدف البحث عن مجالات جديدة للتعاون، داعيا للمزيد من التقارب بين البلدين في مختلف المجالات.

واوضح بان الوفد المشار اليه سيزور طهران الاحد 21 يناير الجاري، معربا عن ثقته بان الاجتماع مع الجانب الايراني سيتمخض عن تطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف المستويات ومنها التجارة والسياحة وبالاجمال تعزيز اواصر الصداقة بين شعبي وحكومتي البلدين.

وصرح بان الوفد سيبحث في مجالات جديدة للتعاون واضاف، اننا يمكننا تحقيق مجالات جديدة للتعاون ورفع حجم التبادل المالي بين البلدين الي ما لا يقل عن 500 مليون دولار.

ونوه الي انه والوفد المرافق له سيلتقي في طهران وزراء 'النفط' و'الزراعة' و'الصناعة والمناجم والتجارة' ومساعد رئيس الجمهورية.

وقال وزير الصناعة البيلاروسي بان الوفد المرافق له سيضم مندوبين عن قطاع الصناعة بصورة رئيسية الي جانب مندوبين في مجال الطب ووسائط النقل الكهربائية والبتروكيمياويات والزراعة.

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