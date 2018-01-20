وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

موسكو / 20 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد وزير الصناعة البيلاروسي فيتالي فوفك عزم بلاده علي توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي حوار اجراه معه مراسل وكالة 'ارنا' صرح الوزير البيلاروسي بانه سيتراس وفدا اقتصاديا وصناعيا كبيرا من بلاده في زيارة الي ايران بهدف البحث عن مجالات جديدة للتعاون، داعيا للمزيد من التقارب بين البلدين في مختلف المجالات.
واوضح بان الوفد المشار اليه سيزور طهران الاحد 21 يناير الجاري، معربا عن ثقته بان الاجتماع مع الجانب الايراني سيتمخض عن تطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف المستويات ومنها التجارة والسياحة وبالاجمال تعزيز اواصر الصداقة بين شعبي وحكومتي البلدين.
وصرح بان الوفد سيبحث في مجالات جديدة للتعاون واضاف، اننا يمكننا تحقيق مجالات جديدة للتعاون ورفع حجم التبادل المالي بين البلدين الي ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
ونوه الي انه والوفد المرافق له سيلتقي في طهران وزراء 'النفط' و'الزراعة' و'الصناعة والمناجم والتجارة' ومساعد رئيس الجمهورية.
وقال وزير الصناعة البيلاروسي بان الوفد المرافق له سيضم مندوبين عن قطاع الصناعة بصورة رئيسية الي جانب مندوبين في مجال الطب ووسائط النقل الكهربائية والبتروكيمياويات والزراعة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

وزير الصناعة البيلاروسي

ايران

التعاون الاقتصادي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

معظم المشاهدات

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة `ایرنستروم` الاسبانیة

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة 'ایرنستروم' الاسبانیة

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

أحدث الأخبار

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

موضوعات مرتبط