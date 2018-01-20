ایران: افغانستان لم تصبح اكثر امنا بعد الهجوم الامیركی

وفی كلمة له خلال اجتماع مجلس الامن الدولی الذی عقد الجمعة تحت عنوان التعاون الاقلیمی فی افغانستان واسیا الوسطي، قال آل حبیب، الحقیقة هی ان الهجوم علي افغانستان او مبدئیا ای هجوم علي منطقتنا لم یؤد الي تحسین الوضع الامنی فیها.

واضاف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تري بان افغانستان یجب ان تكون مكانا للتعاون الدولی ولیس للتنافس، ویتوجب علي جمیع دول المنطقة والمجتمع الدولی الاستفادة من هذه الفرصة عبر تحسین تعاونها الاقتصادی فی مختلف المجالات مثل البنیة التحتیة والتجارة والاستثمارات والنقل، للعمل علي ترسیخ الامن والسلام فی افغانستان وان تنتفع هی نفسها من مزایا ذلك.

وتابع السفیر الایرانی فی الامم المتحدة، ان السلام والامن والتنمیة فی عالم الیوم لا یمكن تقییدها فی حدود دولة ما وهی انما تتحقق فی الاطر الاقلیمیة والشاملة.

واكد آل حبیب بان تعزیز التعاون الاقتصادی مع افغانستان یساعد فی المكافحة الدولیة للارهاب لانه یقلل من ارضیات تجنید الافراد من قبل الجماعات الارهابیة والمتطرفة.

واكد بان الجمهوریة الاسلامیة وبناء علي هذا النهج قد عملت خلال العقد الاخیر دوما علي تعزیز التعاون مع افغانستان كسبیل لارساء الامن والسلام فی المنطقة.

واوضح مساعد مندوب ایران الدائم فی الامم المتحدة بان ایران وعلي مدي العقد الاخیر نفذت اكثر من 300 مشروع صغیر وكبیر للانماء والبنیة التحتیة فی افغانستان باجمالی اعتماد قدره نحو 500 ملیون دولار ومن ضمنه تطویر میناء جابهار (جنوب شرق ایران) بالتعاون مع الهند وافغانستان وكذلك تدشین خط سكك الحدید 'خواف (ایران)– هرات (افغانستان)'.

كما لفت الي اجراءات ایران فی اعداد الكوادر البشریة ونقل المعرفة والتكنولوجیا وتنفیذها الكثیر من المشاریع لتمكین الرعایا الافغان من المساعدة فی اعادة اعمار وبناء بلادهم وهو الامر الذی ساعد فی تقویة الاقتصاد الافغانی.

ونوه الي استضافة ایران للملایین من اللاجئین الافغان علي مدي العقود الثلاثة الاخیرة وقال، ان الشعب الایرانی وضع جزءا من مصادره المالیة والخدمات العامة خاصة فی مجال الصحة والتعلیم تحت تصرف اللاجئین الافغان.

واعلن السفیر آل حبیب دعم ایران لانشطة الامم المتحدة فی افغانستان، مؤكدا تضامن ودعم الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة للحكومة والشعب الافغانی وارساء السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادی فی افغانستان.

انتهي ** 2342

