ائتلاف دولة القانون يحذر من التدخلات الاميركية بالانتخابات في العراق

وقالت النائب في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عواطف نعمة، في تصريحات اوردتها وكالة 'سومر نيوز' اليوم ، 'ان رائحة التدخلات الأمريكية في الانتخابات بدأت تفوح من الآن من خلال البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية، والذي بدأت من خلاله بتمهيد الأرضية للتلاعب بالنتائج وفق ما ينسجم مع سياساتها ومصالحها'.

وجاءت تلك التصريحات ردا علي ما اعلنته السفارة الاميركية في بغداد، عن نية الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ارسال ستة مستشارين دوليين متخصصين لمساعدة المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، حيث سيقومون-بحسب بيان السفارة الاميركية-بمساعدة المفوضية علي تعزيز نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها.

واشارت نعمة الي 'ان الشعب العراقي اليوم يشعر بالقلق حتي تجاه فرق الأمم المتحدة، فكيف الحال إذا تدخلت أمريكا بشكل مباشر في عمل مفوضية الانتخابات، معتبرة 'ان السماح لهؤلاء المستشارين بالتدخل سيجعل الانتخابات مشكوك في شرعيتها ونزاهتها'.

واضافت قائلة 'اذا كانت الحكومة العراقية جادة في الحفاظ علي نزاهة الانتخابات لابد أن تعلن رفضها الصريح لأية تدخلات خارجية في عمل المفوضية'.

وكانت السفارة الاميركية في العراق قد نشرت علي موقعها الالكتروني بيانا رسميا اكد 'دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشدة إجراء الانتخابات الوطنية العراقية في شهر ايار 2018 تماشياً مع الدستور العراقي' معتبرة ان تأجيلها سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق علي المدي البعيد.

واشار البيان الي ان الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ستقوم بتدريب منظمات المجتمع المدني المحلية علي مراقبة الانتخابات، وتزويد المفوضية بستة مستشارين متخصصين لمساعدتها في تمكين العراقيين النازحين داخليا من التصويت من خلال التركيز علي تسجيل الناخبين وضمان فعالية أنظمة التصويت الالكتروني، وتحسين القدرة الإدارية الانتخابية علي مستوي المحافظات لدعم عملية التصويت في المناطق المحررة مؤخرا، ومساعدة مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات علي وضع خطة تشغيلية سليمة لانتخابات ايار 2018.

وتعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، خامس انتخابات برلمانية تجري في العراق بعد سقوط نظام صدام في نيسان-ابريل من عام 2003، وبينما علت اصوات تمثل المكونين السني والكردي تطالب بتأجيل هذه الانتخابات ستة اشهر او عام كامل، تصر قوي التحالف الوطني العراقي علي اجرائها في موعدها المقرر، بأعتبار انه لايوجد نص دستوري يسمح بتأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد.

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