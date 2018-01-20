الجهاد الاسلامي : المقاومة ضد الكيان الصهيوني متواصلة اقوي من الماضي

شاهرود - 19 كانون الثاني - يناير - ارنا - قال مندوب حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في ايران ان الهدف من الاعتداءات الصهيونية هو القضاء علي المقاومة وحزب الله الا ان المقاومة ضد هذا الكيان متواصلة اقوي من الماضي.

وقال ناصر ابو شريف في كلمة القاها في حشد من المصلين في صلاة الجمعة بمدينة شاهرود ( شمال شرق) ان الكيان الصهيوني اعتدي علي غزة ثلاث مرات الا انه بفضل الله تعالي ودعم الشعوب المسلمة خاصة الشعب الايراني الذي يدعم الشعب الفلسطيني والمقاومة دوما فان الانتصار حليف المظلومين.
واكد ان ايران الاسلامية هي الدولة الوحيدة الداعمة لفلسطين والمقاومة التي تصمد وتقاوم امام جرائم الكيان الصهيوني.
واضاف ان الشعب الفلسطيني يقاوم اكثر من 70 عاما امام الكيان المحتل للقدس ولم ولن يرفع راية الاستسلام ولم لن يرضخ للذلة كما ان الالاف من الشبان الفلسطينيين وبايد خالية وبالحجارة صامدون امام الجيش الصهيوني المدجج بالسلاح مؤكدا ان الشعب الفلسطيني يتطلع الي دعم الامة الاسلامية للمقاومة امام الكيان الصهيوني المدعوم من القوي الغربية.
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الجهاد الاسلامي

ناصر ابو شريف

المقاومة

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الجهاد الاسلامي : المقاومة ضد الكيان الصهيوني متواصلة اقوي من الماضي

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