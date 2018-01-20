نعیش الأمن والاستقرار فی وطننا ومنطقتنا بفضل تضحیات الشهداء

وخلال الاحتفال الذی ینظمه حزب الله فی ذكري أربعین الحاج فایز مغنیة (والد الحاج عماد - الحاج رضوان) وذكري شهداء القنیطرة، اوضح السید نصرالله ان الحاج ابو عماد مغنیة رجل مؤمن طیب متواضع طاهر حنون صابر ومحتسب وقد صرف عمره علي دعم هذه المسیرة وعلي الحضور بین عوائل الشهداء، واكد ان الحاج ابو عماد كان فی جیل الكادحین العاملین، موضحاً ان هذا الجیل عاش الفقر والتهجیر.

وأضاف سماحته ان الحاج ابو عماد مغنیة والحاجة ام عماد صرفا حیاتهما علي دعم المسیرة وتثبیت القلوب، معتبراً ان عائلة الحاج فایز ابناؤها ورجالها كلهم شهداء وهذه میزة استثنائیة تعبر عن مستوي الجود والصبر والتسلیم.

وتابع الامین العام لحزب الله كلمته قائلاً من بركات عائلة الحاج ابو عماد أن قدمت رجلاً وقائداً استثنائیاً للمقاومة وللبنان ولفلسطین مثل القائد الحاج عماد مغنیة.

الاتهام الامریكی لحزب الله بالاتجار بالمخدرات

وفی الشأن الداخلی قال سماحته انه خلال الاسابیع الماضیة كان هناك اتهامات أمیركیة جدیدة ضد حزب الله واوضح ان وزارة العدل الأمیركیة شكلت 'لجنة تحقیق' سوف تلتقی فی لبنان مع مسؤولین وتفتح تحقیق حول تجارة الحزب بالمخدرات وأن اوباما منع ذلك فی السابق وأن ترامب یرید فتح تحقیق ونفس هذا الموضوع تم الحدیث عنها فی فرنسا ایضا، وأكد ان هذه اتهامات لا تمت الي الوقائع بصلة، وانها تشویه، مؤكداً ان حزب الله یحّرم تجارة المخدرات والتعامل بها وهی من الكبائر، ولفت الي ان الحزب یحرم الاتجار بها حتي للعدو، مشدداً علي ان 'هذا موقفنا وبالتالی ما یقال غیر صحیح'.

وفی هذا السیاق لفت الامین العام لحزب الله الي اننا نحن لا نقوم بای عمل استثماری وحتي لو كان حلال وشدد علي انه لیس لدینا ای مال نستثمره ولیس لدینا شركات أو جهات تستثمر، معتبراً انه اذا كان هناك من یتاجر وهو مؤید لحزب الله فذلك لا یعنی أنه یتاجر باسم حزب الله أو یتحدث باسمه.

كما اوضح سماحته ان محاولات واشنطن جعل حزب الله منظمة ارهابیة لم تنجح ولفت الي ان من تم الضغط علیهم من قبل أمیركا لوضع حزب الله علي لائحة الارهاب هم یتمنون التعاطی معنا، كما ان البعض یتواصل معنا من تحت الطاولة.

وتابع السید نصر الله كلمته قائلاً ان الأمیركیین یحاولون الیوم تصویر حزب الله علي أنه منظمة إجرامیة بعدما فشلت فی جعله منظمة ارهابیة.

حول بناء الصهاینة جدار فاصل علي الحدود

هذا، ولفت الامین العام لحزب الله ان هناك 13 نقطة متنازع علیها مع العدو الصهیونی فی الأراضی الفلسطینیة وقد أبلغ الصهاینة الیونیفیل ببناء جدار فی تلك النقاط، واكد ان لبنان أبلغ الیونیفیل برفض هذا العمل الصهیونی وهو ینتظر ردهم، موضحاً أن الجیش اللبنانی سیكون بوجه أی تعدٍ.

وشدد السید نصرالله علي ان المقاومة تقف الیوم إلي جانب الجیش اللبنانی، محذراً العدو من أی خطوة من هذا القبیل، ولفت الي ان المقاومة ستقف بحزم إلي جانب الدولة اللبنانیة جیشاً وحكومةً فی رفض أی تغییر فی هذه النقاط.

حول عملیة التطبیع مع الكیان الصهیونی

اشار السید حسن نصر الله الي ان لبنان ملتزم بعدم التطبیع مع الكیان الصهیونی ویجب معالجة أی اشكال بهذا الصدد، واوضح ان مسألة عدم التطبیع مع الكیان الاسرائیلی هی من قرارات جامعة الدول العربیة التی لا تنفذها بعض الدول .

واعتبر سماحته ان قرار السماح بعرض فیلم للمخرج الأمیركی ستیفن سبیلیرغ فی بیروت هو قرار خاطئ، املاً معالجته.

حول عملیة التفجیر فی صیدا

شدد السید نصر الله علي انه یجب علي الدولة اللبنانیة أن تتعاطي مع جریمة تفجیر صیدا بأنها عمل اجرامی وعدوان ویستهدف السیادة اللبنانیة، واعتبر ان هذا الأمر یؤشر لبدایة خطیرة، ولفت الي انه بعد انتهاء التحقیق فی هذه العملیة نعرف بماذا نتحدث وماذا نعمل، سائلاً هل من المقبول أن تعود اسرائیل لعملیات القتل فی لبنان؟

هذا، وحذر الامین العام لحزب الله من ان التفجیر الذی حصل فی صیدا واستهدف احد كوادر حماس هو بدایة خطیرة ویجب الانتباه لذلك، طالباً ان لا یتم التهوین بالأمر.

كما اشار علي ان الدولة اللبنانیة یجب ان تحدد تصرفها حول ما حصل فی صیدا، مؤكداً ان المقاومة تقف خلف الدولة فی مسألة التعدیات الصهیونیة أو ترسیم الحدود، كما شدد علي أن الدولة یجب أن تتحمّل مسؤولیتها فی هذا التعدی الصهیونی.

وعن الانتخابات النیابیة

قال السید نصر الله ان هناك جو اتهام فی لبنان بأن هناك من یرید تطییر الانتخابات ولكن بحسب متابعتنا لا نعتقد أن أحد من الأطراف السیاسیة یرید تطییر الانتخابات او تأجیلها، معتبراً انه یجوز الذهاب الي اتهامات متبادلة علي هذا الصعید، واوضح ان لبنان لا یحكم بغالب أو مغلوب ولا یصح أن یعزل فیه أحد، مؤكداً اننا 'نحن نرفض ذلك'، ولفت الي ان من ممیزات القانون النسبی تمثیل كل الأحجام .

وعن الاعلان الامریكی ببقاء قواته فی العراق وسوریا

السید نصر الله اشار الي ان أمیركا اعلنت أن قواتها باقیة فی العراق وسوریا، وسأل لماذا یریدون البقاء وماهی أهدافهم فی منطقتنا؟

هذا وبین الامین العام لحزب الله ان الاعلان الأمیركی ببقاء قواته فی سوریا والعراق تحت عنوان منع عودة 'داعش' هو نفاق، قائلاً لهم اذا اردتم عدم عودة داعش اطلبوا من حلفائكم فی المنطقة والعالم عدم دعمه وعدم السماح بعودته.

كما لفت سماحته الي انه من الاستحقاقات الكبري أمام القوي العراقیة هو أن ترفض وجود القوات الأمیركیة.

هذا ورفض السید نصرالله وصف الارهاب الامیركی بانه ارهاب مسیحی، معتبراً ان اصرار ترامب علي مصطلح الارهاب الاسلامی هو من أهم الدلائل علي عدائه للإسلام.

وختم السید نصرالله كلمته قائلاً ان هناك أنظمة عربیة تضغط علي الفلسطینیین من أجل القبول بالفتات الذی یعرض علیهم، مؤكداً رفض المقاومة وحزب الله للاستكبار الأمیركی والمشروع الصهیونی، وشدد علي اننا حاضرون دائماً وسنحمی مقدساتنا وقدسنا ولن نتخلي عن مهماتنا.

انتهي ** 1837

