الرئيس عون: بناء اسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية لا يأتلف مع جهود اليونيفيل والجيش للمحافظة علي استقرار الحدود وامنها

واعتبر الرئيس عون ان بناء اسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن لــ ” الخط الازرق” لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة علي الامن والاستقرار علي الحدود الجنوبية.

واكد الرئيس عون ان لبنان يقدم الدعم الكامل لــ ” اليونيفيل” للقيام بالمهام المطلوبة منها، لافتا الي نشر الجيش فوجا اضافيا لحفظ الاستقرار وتطبيق القرار 1701 “الذي اكد لبنان التمسك بتنفيذه بكافة مندرجاته في وقت تستمر فيه الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية”، ونوه رئيس الجمهورية باحتضان الاهالي في الجنوب لــ ” اليونيفيل” ما يساعد في انجاز مهمتها بنجاح.

وكان الجنرال بيري اطلع الرئيس عون علي الاوضاع المستقرة السائدة في الجنوب منوها بما يقوم به الجيش اللبناني في مجال مساعدة ” اليونيفيل” علي تطبيق القرار 1701.

كما تناول البحث مسألة اقامة اسرائيل الجدار قبالة الحدود اللبنانية، واستحداث فوج عسكري نموذجي في الجيش اللبناني منتشر في الجنوب، كذلك تطرق البحث الي مؤتمر (روما 2 ) المقرر انعقاده نهاية شهر شباط المقبل لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، بالاضافة الي مهام القوات الدولية في الجنوب.

المصدر: موقع المنار

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