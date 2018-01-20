الرئيس عون: بناء اسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية لا يأتلف مع جهود اليونيفيل والجيش للمحافظة علي استقرار الحدود وامنها

طهران - 19 كانون الثاني - يناير - ارنا - ابلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب ( اليونيفيل) مايكل بيري، مطالبة لبنان بالبحث في النقاط الــ 13 التي يتحفظ عليها علي طول ” الخط الازرق” الذي لا يعتبره لبنان حدودا نهائية بل هو تدبير موقت اعتمد بعد تحرير الشريط الحدودي في العام 2000 وانسحاب اسرائيل منه.

واعتبر الرئيس عون ان بناء اسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن لــ ” الخط الازرق” لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة علي الامن والاستقرار علي الحدود الجنوبية.
واكد الرئيس عون ان لبنان يقدم الدعم الكامل لــ ” اليونيفيل” للقيام بالمهام المطلوبة منها، لافتا الي نشر الجيش فوجا اضافيا لحفظ الاستقرار وتطبيق القرار 1701 “الذي اكد لبنان التمسك بتنفيذه بكافة مندرجاته في وقت تستمر فيه الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية”، ونوه رئيس الجمهورية باحتضان الاهالي في الجنوب لــ ” اليونيفيل” ما يساعد في انجاز مهمتها بنجاح.
وكان الجنرال بيري اطلع الرئيس عون علي الاوضاع المستقرة السائدة في الجنوب منوها بما يقوم به الجيش اللبناني في مجال مساعدة ” اليونيفيل” علي تطبيق القرار 1701.
كما تناول البحث مسألة اقامة اسرائيل الجدار قبالة الحدود اللبنانية، واستحداث فوج عسكري نموذجي في الجيش اللبناني منتشر في الجنوب، كذلك تطرق البحث الي مؤتمر (روما 2 ) المقرر انعقاده نهاية شهر شباط المقبل لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، بالاضافة الي مهام القوات الدولية في الجنوب.
المصدر: موقع المنار
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

اليونيفيل

الخط الازرق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس عون: بناء اسرائيل لجدار قبالة الحدود اللبنانية لا يأتلف مع جهود اليونيفيل والجيش للمحافظة علي استقرار الحدود وامنها

معظم المشاهدات

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة `ایرنستروم` الاسبانیة

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة 'ایرنستروم' الاسبانیة

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

أحدث الأخبار

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

موضوعات مرتبط