جابري أنصاري: نأمل أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بتسوية الأزمة في سورية

وقال جابري أنصاري في مستهل لقائه الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو: “أنا واثق من أن هذه المشاورات ستعزز تعاوننا المشترك بهدف تقديم المساعدة في تسريع العملية السياسية في سورية” مضيفا: “مؤتمر الحوار الوطني سيعقد في سوتشي بعد عشرة أيام ولذلك من المهم جدا أن نجري المشاورات الأخيرة حول هذه المسألة مع شركائنا الروس والأتراك”.

وأضاف أنصاري: إن إيران وروسيا “لديهما إمكانيات كبيرة لتسوية الصراعات الإقليمية ومحاربة الإرهاب وآمل أن تسهم مشاورات اليوم في تحقيق أكبر استثمار لهذه الإمكانيات والفرص بين بلدينا”.

وأشار إلي أنه إضافة إلي الأزمة في سورية يعتزم أن يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية.

بدوره قال بوغدانوف: إن الجانب الروسي “يعول علي أن يتمكن من تنسيق نهج التسوية في سورية مع طهران” مضيفا: “إن اجتماعنا له أهمية كبيرة بالنسبة لنا من أجل توضيح التفاصيل والاتفاق علي نهجنا لحل المشكلات المعقدة في التسوية بشأن الأزمة في سورية”.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني وصل في وقت سابق اليوم إلي موسكو لإجراء مشاورات حول قضايا الشرق الأوسط ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلي سوتشي حيث سيشارك في الاجتماع الثلاثي لروسيا وإيران وتركيا المكرس للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في ال29 وال30 من الشهر الجاري.

المصدر : سانا

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