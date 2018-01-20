جابري أنصاري: نأمل أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بتسوية الأزمة في سورية

طهران - 19 كانون الثاني - يناير- ارنا- أعرب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية حسين جابري أنصاري عن أمله في أن تسهم المشاورات التي سيجريها ممثلو الدول الضامنة اليوم وغدا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بجهود تسوية الأزمة في سورية.

وقال جابري أنصاري في مستهل لقائه الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو: “أنا واثق من أن هذه المشاورات ستعزز تعاوننا المشترك بهدف تقديم المساعدة في تسريع العملية السياسية في سورية” مضيفا: “مؤتمر الحوار الوطني سيعقد في سوتشي بعد عشرة أيام ولذلك من المهم جدا أن نجري المشاورات الأخيرة حول هذه المسألة مع شركائنا الروس والأتراك”.
وأضاف أنصاري: إن إيران وروسيا “لديهما إمكانيات كبيرة لتسوية الصراعات الإقليمية ومحاربة الإرهاب وآمل أن تسهم مشاورات اليوم في تحقيق أكبر استثمار لهذه الإمكانيات والفرص بين بلدينا”.
وأشار إلي أنه إضافة إلي الأزمة في سورية يعتزم أن يبحث مع نظيره الروسي الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن والقضية الفلسطينية.
بدوره قال بوغدانوف: إن الجانب الروسي “يعول علي أن يتمكن من تنسيق نهج التسوية في سورية مع طهران” مضيفا: “إن اجتماعنا له أهمية كبيرة بالنسبة لنا من أجل توضيح التفاصيل والاتفاق علي نهجنا لحل المشكلات المعقدة في التسوية بشأن الأزمة في سورية”.
وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني وصل في وقت سابق اليوم إلي موسكو لإجراء مشاورات حول قضايا الشرق الأوسط ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلي سوتشي حيث سيشارك في الاجتماع الثلاثي لروسيا وإيران وتركيا المكرس للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في ال29 وال30 من الشهر الجاري.
المصدر : سانا
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

جابري انصاري

سورية

سوتشي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جابري أنصاري: نأمل أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي بتسوية الأزمة في سورية

معظم المشاهدات

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة `ایرنستروم` الاسبانیة

مدیر منطقة قشم الحرة یجری محادثات مع مدراء شركة 'ایرنستروم' الاسبانیة

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

قوي التحالف الوطني العراقي ترفض تأجيل اجراء الانتخابات

أحدث الأخبار

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

هزة ارضية بقوة 5 ريختر تضرب سومار غرب كرمانشاه

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مساعد رئيس الجمهورية: ظروف البلاد الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

مسؤول برلماني مجري يؤكد علي تطوير العلاقات الشاملة مع ايران

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

امام الجمعة للسنة في زاهدان: الاعداء يسعون لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

وزير الصناعة البيلاروسي يدعو للمزيد من التعاون الاقتصادي مع ايران

موضوعات مرتبط