وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

طهران - 19 كانون الثاني - يناير- ارنا - كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أنه في شهر 6 من العام 2017 ألقي القبض علي إرهابي قيادي من 'داعش' يلقب بـ أبو جعفر العراقي وتم تشغيله من قبل فرع المعلومات دون أن تدرك قيادته بأنه موقوف، وكانت النتيجة أنه اكتشفت كل العمليات التي كانت ستنفذ خلال 5 أشهر.

وأكد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في مقر المديرية العامة لقوي الأمن الداخلي 'أن توقيف أبو جعفر العراقي أدّي إلي اكتشاف مخططات إرهابية كان يعد لها خلال فترة الاعياد باستهداف الاماكن العامة ودور العبادة'.
وأضاف المشنوق 'وصلنا إلي استنتاج مفاده أنه لا يمكن أن يكون هناك خلايا نائمة لـ'داعش' فقط وإنما هناك قيادات من التنظيم في لبنان قد تقوم بتفجيرات علي الأراضي اللبنانية'.
ولفت المشنوق الي أنه 'من خلال التعاون بين جميع الأجهزة الامنية تم إنجاز عملية 'لبنان الآمن' بعد دراسة الخريطة الجديدة التي من الممكن أن يعتمدها تنظيم داعش'، مشيرًا الي أنه قرر الاعلان عنها لتأكيد الاحتراف الأمني في لبنان لطمأنة اللبنانيين والعرب.
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وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

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