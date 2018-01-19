امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

واضاف اية الله امامي كاشاني في خطبة صلاة الجمعة بطهران ان قائد الثورة الاسلامية ولدي استقباله المشاركين في الدورة الثالثة عشرة لاتحاد البرلمانات الاسلامية قال مخاطبا لهم : انكم تطرقتم الي القضية الميانمارية والكشميرية .. لماذا التزمتم الصمت تجاه القضية البحرينية واليمنية.

وتابع: ان هدف جميع الاعداء هو القضاء علي الإسلام، لذلك علي العالم الاسلامي ان يتحلي بالشجاعة والقوة ووحدة الكلمة والإخلاص. والآن فإن ايران والإسلام غريبان في العالم، فمن جهة الصهاينة يريدون اقتلاع جذوره، ومن جهة أخري أميركا تقدم الدعم لهم، ومن جهة ثالثة آل سعود الخبثاء يقومون بالتمويل.

انتهي ** 1837

