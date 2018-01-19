رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

وقال رضائي في كلمة القاها مساء الخميس في مدينة بهشهر ' شمال' ان المشاكل الاقتصادية تسببت في استغلال الاعداء خلال الاحداث الاخيرة التي شهدتها ايران مؤكدا علي ضرورة 'تسوية مشاكل مجتمعنا لكي لايستغلها العدو'.

واضاف ان العدو تعرض لهزيمة كبري في مواجهة ايران خلال فترات مختلفة وعندما لم يتمكن من القضاء علينا قام بهجمات اقتصادية واثارة مشاكل داخلية.

وتابع : من خلال تغيير النظام السابق الي الثورة الاسلامية فقد تغيرت النفوس ايضا وهذه التغييرات متواصلة بحيث تسببت في خوض شبابنا معارك ضد داعش في سوريا والعراق وقدموا شهداء في هذا الطريق مؤكدا ان هذا التغيير والتحول ادي الي ان نتحول من حالة الخنوع والاستسلام الي قوة كبيرة وعظيمة.

وفند رضائي بشدة مزاعم بعض الاطراف حول نقل اموال الشعب الايراني الي سوريا والعراق وقال :هذه هي كذبة كبري .. اننا نقلنا الايمان الالهي والنزعة الاستشهادية والتجارب والخبرات الي العراق وسوريا وهذه هي اكاذيب كبيرة اختلقها اعدائنا لكي يبعدوا شعبنا عن الانجازات العظيمة.

وصرح : علي اميركا واياد الكفر ان يعلموا بانهم اذا تمكنوا من خلال التعديات المختلفة في داخل البلاد،من احراق علمنا فاننا سننزل العلمين الصهيوني الغاصب والاميركي في المناطق المختلفة وسنقوم بحرقهما.

انتهي ** 1837

