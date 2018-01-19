برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد سفير الكيان الإسرائيلي

ونقلت وكالة أنباء 'سبوتنيك' عن السعود إعلانه بأنه 'إذا كانت هنالك عودة للسفير الإسرائيلي سوف أتبني مذكرة نيابية لطرح إسقاط الثقة بهذه الحكومة'.

كما طالب البرلماني الأردني بمثول حارس سفارة الكيان الإسرائيلي في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين أمام محكمة عادلة، مستوفاة الشروط، وأن يتابع المحاكمة 'محامون أردنيون، وأن تسمح السلطات الإسرائيلية بمراقبة المحاكمة'.

إلي ذلك، نقلت صحيفة 'الغد الأردني' عن مصادر دبلوماسية أردنية دعوتها إلي ضرورة أن تمر إعادة فتح سفارة الكيان الإسرائيلي في عمان بـ'إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد'.

وذكرت الصحيفة أن هذه التصريحات جاءت ردا علي إعلان حكومة الكيان الإسرائيلي أمس، أنها ستعيد فتح سفارتها في عمان، بعد التوصل إلي تفاهمات مع الحكومة الأردنية.

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