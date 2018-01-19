جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

طهران - 19 كانون الثاني - يناير - ارنا - غادر كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية حسين جابري انصاري صباح اليوم الجمعة طهران متوجها الي روسيا.

وسيجري جابري انصاري خلال الزيارة مباحثات مع مساعد وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الخاص في شؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف حول التطورات الاقليمية والتعاون الثنائي بين البلدين لتسوية الازمات الاقليمية .
كما سيجري جابري انصاري مباحثات يوم غد السبت في سوشي مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا الكساندر لاورنتيف ومساعد وزير الخارجية التركي في الشؤون الاقليمية سيدات اونال لاجراء التنسيقات والترتيبات الاجرائية اللازمة وجدول اعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري.
ومن المقرر ان يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في 29 و30 كانون الثاني الجاري في سوشي وفقا للاتفاق السابق بين ايران وروسيا وتركيا.
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جابري انصاري يغادر طهران متوجها الي موسكو

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