غوتيريس يؤكد ضرورة الحفاظ علي الاتفاق النووي الإيراني

وجاء تصريح غوتيرس أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك في اجتماع لمناقشة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة علي المستوي الدولي.

وعقد الاجتماع علي مستوي رئاسي ووزاري بدعوة من كازاخستان، الدولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تترأس المجلس لهذا الشهر.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن تراجع الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا في هذا السياق، إلي أن 'تدابير تخفيض حيازة أسلحة الدمار الشامل، التي اتخذت بين البلدين خلال وبعد انتهاء الحرب الباردة، تتعرض للخطر اليوم. وبعد انتهاء مهلة معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية عام 2021، لا يبدو أن هناك نية بالعمل علي اتفاقية جديدة'.

وأشار إلي ضرورة الحفاظ علي الاتفاق متعدد الأطراف حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن 'الحفاظ عليه يأتي في مصلحة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي'.

وعن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، قال: 'إذا ما تم تحديد استخدام هذه الأسلحة في سورية، فعلي المجتمع الدولي أن يتوصل إلي طريقة لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم'.

وتحدث عن قلقه من انتشار الأسلحة النووية، الذي وصل إلي ذروته منذ أيام الحرب الباردة. وأشار إلي أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل واحدا من أخطر تحديات الأمن والسلام في العالم. وأعرب عن قلقه البالغ نتيجة 'ازدياد خطر المواجهة العسكرية والنتائج المحتملة لمواجهة من هذا النوع'.

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