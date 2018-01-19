الجيش السوري سيحسم عسكرياً في عفرين كما إدلب

قوات الجيش السوري باتت علي تخوم مطار أبو الضهور والمرحلة المقبلة تدل علي أنّ العمل العسكري لن يتوقف عند ذلك، في المقابل يبدو حال التركي في ضياعٍ بين الحفاظ علي 'النصرة' المُتخبّطة والعملية العسكرية في عفرين.

الكاتب الصحفي و المحلل السياسي يعرب خير بك قال لموقع 'العهد' الإخباري إنّ 'تركيا استثمرت في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحضرت بثقل عسكري لم يكُن متفقاً عليه في أستانة، و لطالما أكدت سوريا أنّ هذا الوجود يمثّل خطراً كبيراً علي وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وبالتالي بات الحل الوحيد لقطع حبال التدخل الإقليمي هو العمل العسكري في إدلب والقضاء علي جبهة النصرة و الفصائل الإرهابية المسلحة'.

وأضاف انّ ' الوصول إلي مطار أبو الضهور وإنهاء قدرة جبهة النصرة القتالية رسالةٌ واضحة لتركيا استراتيجياً و سياسياً مضمونها أنه لا تهاون مع الاحتلال، و بالتالي فإنّ معركة إدلب هي معركة إثبات السيادة الوطنية السورية لقطع حبال التدخل التركي في أراضيها'.

و أكد أنّ 'هجوم جبهة النصرة علي خطوط إمداد الجيش السوري نحو مطار أبو الضهور و الذي كان بدعمٍ تركي مباشر يؤكد ارتباط جبهة النصرة إيديولوجياً و عسكرياً بتركيا كما هو مراوغة تركية علي مخرجات أستانة'، مشيراً إلي أنّ ' التقاء قوات الجيش السوري القادمة من جبهة ريف حلب الجنوبي مع المتمركزة علي تخوم مطار أبو الضهور سيحسم المعركة في إدلب بشكل نهائي لصالح الجيش'.‎

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