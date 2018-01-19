سفیر الصین بالامم المتحدة: الاتفاق النووی انموذج لحل القضایا سلمیا

وخلال اجتماع لمجلس الامن الدولی عقد الخمیس حول موضوع حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل قال السفیر الصینی، ان التهدید الذی یشكله اللاعبون غیر الحكومیین وكذلك النواقص المتعلقة بهیكلیات حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، یشكلان موضوعین مهمین یهددان الوصول الي الاهداف المنظورة من قبل هذا الاجتماع.

واضاف، ان حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل قضیة امنیة وضرورة للوصول الي اجراءات من قبیل اعادة تعریف العلاقات الدولیة والعمل لوقف الحروب وارساء السلام.

واكد بان التهدید النووی الكوری الشمالی یجب ان یعود الي مساره العقلانی والصحیح وان تزول التوترات.

وتابع السفیر الصینی، انه ینبغی شطب المعاییر المزدوجة من العلاقات الدولیة ومتابعة المساواة فی الحقوق كاول خطوة للوصول الي اهداف حظر الانتشار النووی.

واكد انه بدلا عن فرض القیود علي الدول فی الاستخدام السلمی للتكنولوجیا النوویة، ینبغی علي المجتمع الدولی توفیر الاجواء للاستخدامات السلمیة وان لا یحرم الدول من حقوقها المشروعة.

انتهي ** 2342

