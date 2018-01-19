سفیر الصین بالامم المتحدة: الاتفاق النووی انموذج لحل القضایا سلمیا

نیویورك / 19 كانون الثانی / ینایر /ارنا-
اعتبر السفیر الصینی فی الامم المتحدة 'وو های تاو' الاتفاق النووی انجازا متعدد الاطراف وانموذجا لحل القضایا الدولیة سلمیا، مؤكدا ضرورة التنفیذ الكامل والمؤثر لهذا الاتفاق من قبل الجمیع.

وخلال اجتماع لمجلس الامن الدولی عقد الخمیس حول موضوع حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل قال السفیر الصینی، ان التهدید الذی یشكله اللاعبون غیر الحكومیین وكذلك النواقص المتعلقة بهیكلیات حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، یشكلان موضوعین مهمین یهددان الوصول الي الاهداف المنظورة من قبل هذا الاجتماع.
واضاف، ان حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل قضیة امنیة وضرورة للوصول الي اجراءات من قبیل اعادة تعریف العلاقات الدولیة والعمل لوقف الحروب وارساء السلام.
واكد بان التهدید النووی الكوری الشمالی یجب ان یعود الي مساره العقلانی والصحیح وان تزول التوترات.
وتابع السفیر الصینی، انه ینبغی شطب المعاییر المزدوجة من العلاقات الدولیة ومتابعة المساواة فی الحقوق كاول خطوة للوصول الي اهداف حظر الانتشار النووی.
واكد انه بدلا عن فرض القیود علي الدول فی الاستخدام السلمی للتكنولوجیا النوویة، ینبغی علي المجتمع الدولی توفیر الاجواء للاستخدامات السلمیة وان لا یحرم الدول من حقوقها المشروعة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

سفیر الصین بالامم المتحدة

الاتفاق النووی

ایران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفیر الصین بالامم المتحدة: الاتفاق النووی انموذج لحل القضایا سلمیا

معظم المشاهدات

الشعب الفلسطيني يثني علي المواقف الثابتة والقيمة لايران من مسالة القدس

اسماعيل هنية في رسالة الي قائد الثورة الاسلامية؛

الشعب الفلسطيني يثني علي المواقف الثابتة والقيمة لايران من مسالة القدس

لاریجانی یحذر ازاء انشاء قواعد عسكریة امیركیة فی شمال الرقة

فی مؤتمر صحفی

لاریجانی یحذر ازاء انشاء قواعد عسكریة امیركیة فی شمال الرقة

اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

وزير الداخلية العراقي: داعش يلجأ الي استهداف المدنيين للتعويض عن هزائمه

وزير الداخلية العراقي: داعش يلجأ الي استهداف المدنيين للتعويض عن هزائمه

اتفاق ايراني باكستاني لاحياء قطار كويته – زاهدان لنقل الركاب

اتفاق ايراني باكستاني لاحياء قطار كويته – زاهدان لنقل الركاب

أحدث الأخبار

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد سفير الكيان الإسرائيلي

برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد سفير الكيان الإسرائيلي

ندرس الصندوق الاسود لناقلة النفط ` سانجي` بحساسية بالغة

القنصل العام الايراني في شانغهاي :

ندرس الصندوق الاسود لناقلة النفط ' سانجي' بحساسية بالغة

موضوعات مرتبط