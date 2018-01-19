ايران واسبانيا تبحثان سبل تطوير التعاون السياحي

مدريد / 19 كانون الثاني / يناير /ارنا-
بحث مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مؤنسان، مع مدير الشركات السياحية الاسبانية جوان كاسبارت سبل تطوير التعاون بين البلدين في صناعة السياحة وحضور الشركات الاسبانية في السوق الايرانية.

وفي اللقاء مع كاسبارت رئيس قسم السياحة في اتحاد رجال الاعمال الاسبان والذي جري في الغرفة الايرانية بالمعرض السياحي الدولي بمدريد (فيتور)، اشار مؤنسان الي نقاط الجذب السياحية والثقافية الكثيرة في ايران، منوها الي ما تزخر به ايران من حضارة ومعالم واثار تاريخية عريقة تعود الي 7 آلاف عام.
واستعرض مساعد الرئيس الايراني برامج الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجتذاب المستثمرين الاجانب لتطوير البنية التحتية السياحية في ايران وتوفير امكانية استقطاب 20 مليون سائح سنويا في غضون السنوات الثماني القادمة، داعيا الشركات الاسبانية للحضور في السوق الايرانية.
من جانبه رحب مدير الشركات السياحية الاسبانية بالتعاون بين الجانبين، واعلن استعداده لزيارة ايران لدراسة سبل مشاركة الشركات الاسبانية في المشاريع التنموية في مجال السياحة الايرانية.
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ايران واسبانيا تبحثان سبل تطوير التعاون السياحي

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