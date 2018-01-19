موسكو تدعو لتوحيد الجهود حول تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران

واوردت 'روسيا اليوم' ان لافروف قال خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضايا عدم الانتشار (للسلاح النووي)، الخميس: 'من بين الخطوات المحددة العاجلة من أجل الحفاظ علي نظام عدم الانتشار النووي توحيد الجهود من أجل ضمان تنفيذ خطة الأعمال المشتركة الشاملة لتسوية برنامج إيران النووي'.

وأشار لافروف إلي أن مجلس الأمن الدولي تبني القرار رقم 2231 حول هذه القضية، وهو المسؤول عن تنفيذه.

وحذّر لافروف من أن فشل الصفقة النووية مع إيران، وخاصة بسبب أعمال أحد المشاركين في المجموعة '5+1'، سيصبح 'إشارة مقلقة بالنسبة إلي صرح الأمن الدولي بأسره، بما في ذلك آفاق تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية'.

وشدد لافروف علي أهمية خارطة الطريق لتسوية قضية كوريا الشمالية التي اقترحتها روسيا والصين.

وأعرب عن أسفه لوجود عدد كبير من الخلافات في ضوء اقتراب موعد حلول الذكري الـ 50 لتوقيع معاهدة حظر انتشار السلاح النووي. كما أكد أن روسيا لا تعتزم الانضمام إلي معاهد حظر الأسلحة النووية.

وعبر لافروف كذلك عن القلق من خطر الإرهاب الكيميائي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة علي أراضي سوريا والعراق، قائلا: 'المسلحون لا يستخدمون المواد الكيميائية السامة فحسب، بل يمتلكون تقنيات وقدرات إنتاجية خاصة بهم لإنتاج مواد سامة، وأقاموا قنوات متفرعة للحصول علي مكوناتها'.

وأشار إلي أن روسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة اقترحت أكثر من مرة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي أو بيان لرئيسه بإدانة الهجمات الإرهابية بالسلاح الكيميائي في سوريا والعراق، لكن الجهود الروسية علي هذا الصعيد 'واجهت عرقلة من قبل عدد من الشركاء الغربيين الذين يفضلون التغاضي عن وقائع استخدام أو صناعة أسلحة كيميائية من قبل الإرهابيين، وتوجه اتهامات لا أساس لها إلي دمشق'.

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