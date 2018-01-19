'هيومن رايتس ووتش':

تحالف السعودية هاجم مرارا مناطق مأهولة بالسكان في اليمن

طهران / 19 كانون الثاني / يناير /ارنا-
قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في تقريرها للعام 2018 إن قوات التحالف التي تقودها السعودية والمتورطة في النزاع في اليمن هاجمت مرارا مناطق مأهولة بالسكان، كما منعت المساعدات الإنسانية عن المدن اليمنية، وارتكبت انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.

واوردت 'المسيرة نت' ان تقرير المنظمة اشار إلي أن السعودية وبدعم عسكري من الولايات المتحدة ارتكبت العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني؛ فيما دعت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إلي أن تطال العقوبات التي يفرضها 'مجلس الأمن الدولي قادة عسكريين كبار في التحالف، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات'.

التقرير الذي صدر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض فيه المنظمة الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا؛ حيث لفت التقرير الي استخدم التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية بالإضافة الي تنفيذ عشرات الضربات الجوية العشوائية التي قتلت آلاف المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، ومنذ ذلك الحين، وثّقت هيومن رايتس ووتش 6 هجمات للتحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنيا، من بينهم 33 طفلا.

وأكد التقرير أن التحالف منع دخول البضائع إلي الموانئ البحرية التي يسيطر عليها من أسماهم الحوثيين، أغلق الموانئ الهامة، دمر البنية الأساسية، وقيد وصول العاملين في المجال الإنساني كما انتهكت الأعمال العسكرية للتحالف الحظر الذي تفرضه قوانين الحرب علي تقييد المساعدات الإنسانية وتدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين. لافتا أن هذه الانتهاكات وتجاهل التحالف للمعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين تشير إلي أن التحالف قد ينتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب.

كما قالت ويتسن: 'الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرهم يخاطرون بالتواطؤ في الضربات الجوية غير القانونية التي ينفذها التحالف من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلي السعودية. في مواجهة أسوأ ازمة انسانية في العالم، كما دعت الحكومات أن تحثّ الأمم المتحدة علي فرض عقوبات ضد القادة السعوديين وعدم بيع مزيد من القنابل لاستخدامها في ضرب الأسواق والمدارس والمستشفيات اليمنية'.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

هيومن رايتس ووتش

تحالف السعودية

اليمن

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تحالف السعودية هاجم مرارا مناطق مأهولة بالسكان في اليمن

معظم المشاهدات

الشعب الفلسطيني يثني علي المواقف الثابتة والقيمة لايران من مسالة القدس

اسماعيل هنية في رسالة الي قائد الثورة الاسلامية؛

الشعب الفلسطيني يثني علي المواقف الثابتة والقيمة لايران من مسالة القدس

لاریجانی یحذر ازاء انشاء قواعد عسكریة امیركیة فی شمال الرقة

فی مؤتمر صحفی

لاریجانی یحذر ازاء انشاء قواعد عسكریة امیركیة فی شمال الرقة

اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

اللواء سليماني: لقد احبطنا جميع مؤامرات الاعداء

وزير الداخلية العراقي: داعش يلجأ الي استهداف المدنيين للتعويض عن هزائمه

وزير الداخلية العراقي: داعش يلجأ الي استهداف المدنيين للتعويض عن هزائمه

اتفاق ايراني باكستاني لاحياء قطار كويته – زاهدان لنقل الركاب

اتفاق ايراني باكستاني لاحياء قطار كويته – زاهدان لنقل الركاب

أحدث الأخبار

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

وزير الداخلية اللبناني يكشف عن إحباط مخططات إرهابية أعدّ لتنفيذها خلال الأعياد

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

امام جمعة طهران ينتقد تجاهل البرلمانات الاسلامية القضية البحرينية واليمنية

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

رضائي: سنحرق العلمين الاميركي والصهيوني كما حرقوا علمنا

برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد سفير الكيان الإسرائيلي

برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد سفير الكيان الإسرائيلي

ندرس الصندوق الاسود لناقلة النفط ` سانجي` بحساسية بالغة

القنصل العام الايراني في شانغهاي :

ندرس الصندوق الاسود لناقلة النفط ' سانجي' بحساسية بالغة

موضوعات مرتبط