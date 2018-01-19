تحالف السعودية هاجم مرارا مناطق مأهولة بالسكان في اليمن

واوردت 'المسيرة نت' ان تقرير المنظمة اشار إلي أن السعودية وبدعم عسكري من الولايات المتحدة ارتكبت العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني؛ فيما دعت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إلي أن تطال العقوبات التي يفرضها 'مجلس الأمن الدولي قادة عسكريين كبار في التحالف، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات'.



التقرير الذي صدر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض فيه المنظمة الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا؛ حيث لفت التقرير الي استخدم التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية بالإضافة الي تنفيذ عشرات الضربات الجوية العشوائية التي قتلت آلاف المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، ومنذ ذلك الحين، وثّقت هيومن رايتس ووتش 6 هجمات للتحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنيا، من بينهم 33 طفلا.



وأكد التقرير أن التحالف منع دخول البضائع إلي الموانئ البحرية التي يسيطر عليها من أسماهم الحوثيين، أغلق الموانئ الهامة، دمر البنية الأساسية، وقيد وصول العاملين في المجال الإنساني كما انتهكت الأعمال العسكرية للتحالف الحظر الذي تفرضه قوانين الحرب علي تقييد المساعدات الإنسانية وتدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين. لافتا أن هذه الانتهاكات وتجاهل التحالف للمعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين تشير إلي أن التحالف قد ينتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب.



كما قالت ويتسن: 'الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرهم يخاطرون بالتواطؤ في الضربات الجوية غير القانونية التي ينفذها التحالف من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلي السعودية. في مواجهة أسوأ ازمة انسانية في العالم، كما دعت الحكومات أن تحثّ الأمم المتحدة علي فرض عقوبات ضد القادة السعوديين وعدم بيع مزيد من القنابل لاستخدامها في ضرب الأسواق والمدارس والمستشفيات اليمنية'.

انتهي ** 2342

