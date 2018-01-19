رئيس رواندا يؤكد عزم بلاده علي تطوير العلاقات مع ايران

الجزائر / 19 كانون الثاني / يناير /ارنا-
اكد الرئيس الرواندي بول كاغامي عزم بلاده علي تطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الرواندي بول كاغامي للسفير الايراني غير المقيم مرتضي مرتضوي، الذي سلمه اوراق اعتماده.
واكد الرئيس الرواندي ضرورة تطوير التعاون بين البلدين وقال، ان هذا التعاون ينبغي ان يعكس طبيعة العلاقات الطيبة بين البلدين.
ورحب كاغامي باستثمارات الشركات الايرانية في تنفيذ المشاريع التنموية في بلاده واكد ضرورة تقوية الصلات بين القطاع الخاص في البلدين واضاف، اننني اطمئن الرئيس الايراني باننا سنبذل اقصي جهودنا لتطوير العلاقات الثنائية وساوصي وزيرة الخارجية (السيدة موشي كيوابو التي كانت حاضرة في اللقاء)، لبذل مساع اكبر مع نظيرها الايراني في هذا السياق.
من جانبه نقل السفير الايراني غير المقيم تحيات الرئيس روحاني الي نظيره الرواندي ودعوة شفهية منه اليه لزيارة طهران، مؤكدا عزم ايران الجاد في تطوير العلاقات مع القارة الافريقية ومنها رواندا كاولوية لمهام عمله.
ووجه مرتضوي التهنئة للرئيس الرواندي لانتخابه من جديد وكذلك رئاسة بلاده للاتحاد الافريقي وعضويتها في مجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة، مؤكدا ضرورة تعاون البلدين في المنظمات الاقليمية والدولية ومنها الاتحاد الافريقي.
واشار السفير مرتضوي الي امكانيات الشركات الايرانية في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة توفير الارضية لانشطتها في رواندا وحضور ومشاركة القطاع الخاص الايراني في تنفيذ المشاريع التنموية في رواندا ورفع حجم التبادل الاقتصادي والشعبي بين البلدين.
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رئيس رواندا يؤكد عزم بلاده علي تطوير العلاقات مع ايران

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