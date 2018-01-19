هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب محافظة فارس جنوب ايران

شيراز / 19 كانون الثاني / يناير /ارنا-
ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة علي مقياس ريختر ناحية دهرم التابعة لمدينة فراشبند بمحافظة فارس جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الحادية عشرة و 13 ثانية من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (السابعة و30 دقيقة و 13 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
واضاف، ان هذه الهزة الارضية وقعت في عمق 10 كم وعند التقاء خطي العرض الشمالي 28.61 والطول الشرقي 52.16 درجة.
ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.
وتبعت هذه الهزة الارضية، هزة اخري بقوة 2.7 ريختر في الساعة الحادية عشرة و 36 دقيقة و 15 ثانية بالتوقيت المحلي (الثامنة و 6 دقائق و 15 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).
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هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب محافظة فارس جنوب ايران

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