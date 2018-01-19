وزير الامن: روح الاستشهاد هي السر في عزة ايران الاسلامية

نهاوند / 19 كانون الثاني / يناير/ ارنا-
اعتبر وزير الامن الايراني محمود علوي ان روح الاستشهاد لدي الشعب الايراني هي السر في عزة ايران الاسلامية والحد من اطماع الاعداء بالبلاد.

وفي كلمة له امام ملتقي علماء الدين الشهداء في مدينة نهاوند قال علوي، ان الشعب الذي لايخشي الموت ويري ان الموت بعزة خير من العيش بذلة لن يخضع للهوان مطلقا.
واكد انه لاوجود للحياة بذلّ في قاموس وثقافة المسلمين وقال ان الشعب الذي لا يهاب الموت لن يخضع للذل وان ما بث الياس في قلوب الاعداء من التغلب علي الشعب الايراني هو ايمان هذا الشعب.
وصرح ان الاسلام لايقبل الذل للمسلمين وقال ان الاسلام جاء بمعني جديد للحياة وان الامام الراحل بدوره احيا ثقافة الاستشهاد في اوساط الشعب.
واشار الي ان ثقافة الاستشهاد قد عمت اليوم سائر الشعوب الاسلامية ايضا كما في سوريا والعراق ولبنان واليمن وحتي الشعوب الاخري، مؤكدا القول بان ثقافة الاستشهاد هي التي تحول دون ان يلحق الاعداء الضرر بدين الله.
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وزير الامن: روح الاستشهاد هي السر في عزة ايران الاسلامية

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